הנהלת טבע הודיעה אתמול (רביעי) כי בכוונתה לסיים בהדרגה את פעילות מעבדות המחקר והפיתוח הגנרי שלה בכפר סבא, עד סוף 2026. בהסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה הודיעו כי בכוונתם להכריז סכסוך עבודה.

בהודעה שפרסמה ציינה ההנהלה כי ההחלטה התקבלה בעקבות בחינה מקיפה של פעילות המחקר והפיתוח הגלובלית של החברה שנועדה להבטיח התאמה בין משאבי החברה לצרכי צבר התרופות העתידי שלה המתמקד בתרופות אינובטיביות וביופארמה ובכך לתמוך באסטרטגיית הצמיחה של החברה.

במסגרת התהליך צפויים להיות מפוטרים כ-150 עובדים ועובדות – רובם המכריע ימשיך להיות מועסק בטבע לאורך תקופת המעבר. סגירת המעבדות הבהירו בטבע תיעשה רק לאחר הליך היוועצות עם נציגות העובדים כנדרש בישראל: "החברה מחויבת לנהל את התהליך בכבוד, באחריות ובהוגנות ולהעניק לעובדים המושפעים תמיכה, ליווי תעסוקתי, הכשרות וסיוע בהשתלבות מחדש בשוק העבודה, בהתאם להליך בישראל, וככל שניתן, גם במסגרת טבע".

בנוסף ציינו בחברה כי מפעל הייצור של טבע בכפר סבא אינו חלק מהמהלך וצפוי להמשיך לפעול, וכי בכוונתם לקדם השקעה של השקעה של עשרות מיליוני דולרים לחיזוק התשתית הטכנולוגית ולשילוב חדשנות במפעל.

יו"ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה בהסתדרות אליעזר בלו: "קיבלנו את ההודעה על הכוונה לסגור את פעילות המו״פ של 'טבע' בכפר סבא. הגם שמדובר בהליך הדרגתי שאמור להסתיים עד סוף השנה הבאה, אנחנו לא מקלים בכך ראש שכן הדבר נוגע לכ-150 עובדות ועובדים.

"ההסתדרות ונציגי המרחב מלווים את הוועד ובוחנים לעומק את פרטי המהלך ואת השלכותיו. בזמן הקרוב נקיים דיון עם העובדים ועם הנהלת טבע. לאחר שנלמד את התוכנית המוצעת, נגבש את דרכי הפעולה הנדרשות לשמור על זכויות העובדים ועל ביטחונם הכלכלי". בלו הבהיר כי ההסתדרות צפויה להכריז סכסוך עבודה במפעל על רקע הודעת ההנהלה.