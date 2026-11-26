ליעם ויינשטיין, בן שנתיים בלבד, נהרג אתמול (רביעי) מפגיעת רכב במעלה אדומים. הוא הובהל תחילה לבית החולים הדסה עין כרם, שם נקבע מותו. הדיווח הראשוני היה כי הוא ככל הנראה נפל מגובה, אך בהמשך המשטרה הודיעה על חשד לתאונת פגע וברח.

לפי המשטרה, "בלשי תחנת מעלה אדומים במהלך הלילה רכב חשוד במעורבות בפגיעה הקטלנית בפעוט. נהג הרכב, תושב העיר בשנות ה-50 לחייו, הועבר לחקירת בוחני תאונות הדרכים ורכבו נתפס בידי המשטרה. בתום חקירתו הראשונית ובמכלול השיקולים המקצועיים, הנהג נשלח לביתו וכבר במהלך הבוקר, יבצעו חוקרי הזיהוי הפלילי בחינה מעמיקה של רכבו על מנת לאתר ממצאים וראיות, ככל וישנן".

שרון ויינשטיין, אימו של הפעוט: "אם יש דבר אחד שליעם לימד אותנו זה לאהוב בלי חשבון. הוא אהב בכל הלב, והשמחה שלו האירה את הבית שלנו. אנחנו מודים לכל מי שהתפלל בשבילנו. אנחנו מרגישים את האהבה שלכם, ומרגישים כמה כולנו מחוברים, כעם אחד. יהי רצון שהחיים הקצרים שלו יקרבו אותנו קצת יותר אחד לשני, וזאת תהיה המורשת שלו״.