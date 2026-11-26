פרס שר העלייה והקליטה הוענק אתמול (שלישי) בבית הנשיא. הפרס מוענק מדי שנה לעולים חדשים ולארגונים שהוכיחו תרומה יוצאת דופן לחברה ולמדינה. הפרס מחולק בקטגוריות: הוראה, הדרכה וחינוך, רפואה ורווח, התרבות ויצירה, כלכלה ומדע, וארגונים ללא מטרות רווח.

זוכה הפרס בתחום רווחה ורפואה הוא פבריס חלפון, עולה חדש מצרפת ומייסד עמותת 'הפיזיותרפיסטים של הלב'. במלחמת 'חרבות ברזל' הפיזיותרפיסטים של העמותה הגיעו לעשרות אלפי חיילים ששהו בשטחי הכינוס והעניקו להם בהתנדבות טיפולים. העמותה גם מימנה מערך הסעות של הציוד הרפואי לכל נקודה בארץ.

"כל מפגש עושה משהו בלב", אומר חלפון ל'דבר'. "אבל היה אחד שנכנס לי במיוחד ללב: גבר בן 50 שהגיע לישראל מלוס אנג'לס מיד אחרי 7 באוקטובר כדי להתנדב למילואים. היו do הרבה חיילים שפגשתי, ואחר כך נודע לי שנפלו".

לדבריו, כשהחיילים בשטח שמעו שהוא עולה חדש מצרפת, הם התרגשו מאוד: "כולם הודו לנו והכירו תודה לעלייה הצרפתית. הם הופתעו שהגענו לכל מקום".

את פרס השר בתחום יצירה ותרבות קיבל רומן קפלון, שייסד את הפרויקט התיעודי OTEF עם שותפתו, זואי אלברט כץ. הפרוייקט משמר ומנגיש עדויות ממקור ראשון על אירועי 7 באוקטובר לציבור דובר רוסית ברחבי העולם. קפלון ואלברט כץ שמו למטרה להיות משקל נגד לתעמולה האנטי ישראלית, והסרטונים שלהם צברו כבר מיליוני צפיות.

"אנחנו מדברים עם אנשים אמיתיים שעברו את היום הזה", אומרת אלברט-כץ ל'דבר'. "אנחנו מוציאים סרט חדש כל שלושה שבועות, האחרון היה על קיבוץ חולית והסיפור שלו". לדברי אלברט-כץ, היא לא עסקה בתיעוד לפני 7 באוקטובר, אבל האסון שאב אותה לעולם העיתונות. היא מספרת על סיפור אחד שהותיר חותם על ליבה: "הסיפור של החייל ניק בייזר נכנס לי ללב. יש לי בן באותו גיל ונקשרתי אליו". רב"ט ניק בייזר ז"ל, חייל מבאר שבע, נחטף ונהרג בשבי חמאס.

בין מקבלי הפרס היו גם ד"ר יעל עמיאל-שיף שפיתחה מודל פסיכו-חינוכי הוליסטי שמסייע להסתגלות של עולים חדשים במערכת החינוך; ד"ר שלום זמור, ממייסדי עמותת 'עולים לבריאות' המסייעת לעולים חדשים להשתלב במערכת הבריאות הישראלית, בנוסף למחקרו על זיהוי תאי סרטן בתחום הננו-רפואה; עמותה טנא בריאות שהפעילה במהלך המלחמה קווי סיוע רגשיים וטיפוליים המותאמים לקהילת יוצאי אתיופיה; עמותת הראל שמפעילה מכינה קדם- צבאית ייעודית לעולים דוברי רוסית; ועמותת ע.ז.ר.ה שמספקת רשת תמיכה הוליסטית לקליטה של דוברי אנגלית.

במהלך האירוע נאמו הנשיא יצחק הרצוג, שר העלייה והקליטה היוצא אופיר סופר (הציונות הדתית), וראשת ועדת הפרס, אליס שכנא, שעלתה לישראל עם משפחתה מאוסטרליה לפני שלושה חודשים, פחות משנה אחרי הפיגוע הרצחני נגד הקהילה היהודית בחוף בונדי.

פדויית השבי דניאלה גלבוע ליוותה את הטקס בשירה המקורי 'איפה שהכל נגמר' ובשירה של מרגלית צנעני, 'עוד יהיה לי'.