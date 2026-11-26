השבוע החולף היה עמוס במיוחד לחוקרת הקרימינולוגיה ד״ר ג׳אנן פארג׳ פלאח: ביום רביעי צוין יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, ובשל היותה חוקרת דפוסי פשיעה, מגדר וחינוך, הביקוש לידע שלה הרקיע שחקים. היא העבירה הרצאות בכל רחבי הארץ, מנהריה ועד לתל אביב, אחת מהן במועדון סורופטימיסט (ארגון נשים בינלאומי א-פוליטי). פלאח היא האישה הלא-יהודייה היחידה בסניף הישראלי, והיא זאת שנבחרה לייצג אותו מחוץ למדינה ולשמש כנציבה, תפקיד שכולל ביקור באו"ם במהלך חודש האישה הבינלאומי, שמצוין מדי שנה במרץ.

מאחורי לוח הזמנים הצפוף, יש שנים ארוכות של עיסוק מתמשך וכואב בנושא אלימות נגד נשים, ובעיקר רצח נשים בחברה הערבית. לדבריה, העיסוק בסוגייה החל לפני שנים רבות, לאחר שאחת מהסטודנטיות שלה נרצחה. לפני שנתיים נרצחה סטודנטית נוספת שלימדה. "החברה הערבית היא קטנה ומצומצמת", היא אומרת ל'דבר'. "אם לא מכירים את הבחורה, מכירים מאיפה היא, מאיזו משפחה היא. וזה כואב, ממש כואב".

"אם זה לא מפוענח, ממשיכים הלאה"

פלאח בחנה במחקריה לאורך השנים את סוגיית רצח הנשים בקרב אוכלוסיות וגילאים שונים. היא פרסמה בין היתר מחקר בכתב העת Israel Affairs שבו נבדקו עמדותיהם של דרוזים מעל גיל 70 בנוגע לרצח נשים. מהמחקר עלה כי האוכלוסייה המבוגרת מתנגדת בכל תוקף למעשה כזה בטענה שאלוהים הוא המעניש ולא האדם, והקוראן אוסר באופן מפורש על רצח של אדם חף מפשע.

בנוסף, לשאלה האם רצח נשים בחברה היה נפוץ בעבר בקהילה הדרוזית, התשובה הייתה 'כמעט ולא'. גם בחברה הדרוזית וגם בחברה הערבית באופן כללי, שיעור מקרי רצח נשים היה נמוך בהרבה בהשוואה להיום.

לפני כחמש עשרה שנה בראשית דרכה בתחום המחקר, כששלחה שאלונים אנונימיים לסטודנטים צעירים בגילאי 18–25, הממצאים שהתקבלו היו מורכבים ומטלטלים: כ-39% מהמשיבים תמכו ברצח נשים על רקע 'כבוד המשפחה' – 89% מהם היו בנות ולא בנים. "קשה להסביר את התופעה הזו", אומרת פלאח, "אפילו אם מישהי מאושרת, אין להם זכות לרצוח, זה לא עניינם".

לשמחתה, עם השנים ועם העלייה בשיעור הנשים המשכילות בחברה הערבית, ירד אחוז הנשים שתמכו ברצח. היא מוסיפה כי גם בקרב גברים שראיינה היו מי שהעידו כי כשהיו צעירים תמכו ברצח על רקע חילול כבוד המשפחה, אך עמדתם השתנתה לחלוטין לאחר שנולדו להם בנות או לאחר שהתקרבו לדת.

ממחקר אחר עלה כי יש הקבלה בין אזורים שבהם מתרחשים מקרי רצח רבים בחברה הערבית לבין אזורים שבהם נפוץ רצח נשים: במרכז הארץ, במקומות שבהם חיים ערבים ויש ריבוי מקרי רצח של גברים או אחוז פשיעה גבוה, ובכפרי הגליל, שבהם שיעור הרצח של גברים גבוה, יש גם מקרי רצח רבים של נשים.

היא מדגישה כי אינה טוענת שמי שרוצח אדם אחר בהכרח ירצח גם את אשתו או אחותו, אלא שמדובר בדפוס אזורי: באזורים שבהם קיים אחוז רציחות גבוה באופן כללי, קיים גם אחוז גבוה של רצח נשים. יש לכך כמה סיבות – הנשק זמין יותר כמו גם האפשרות לשכור גורם שיבצע את הרצח. לכך מתווספת העובדה שבגלל חוסר הפענוח, אי אפשר לדעת מי ביצע את הרצח.

פלאח מסבירה את אפקט דומינו: כשאישה אחת נרצחת, בעקבותיה נרצחות נוספות, והעובדה שהמשטרה לא מפענחת את התיקים הללו רק מחריפה את המצב: "לצערי, אם זה לא מפוענח, אז ממשיכים הלאה".

המשפחה היא האיום העיקרי

פלאח מצביעה על תופעה פרדוקסלית ומטרידה שעולה ממהחקרים שערכה: העלייה במקרי הרצח של נשים אינה היא תגובת נגד ישירה להתקדמות ולשיפור במעמד האישה הערבית. זאת משום שהזינוק במספר הנשים המשכילות שיוצאות למרחב הציבורי ולשוק העבודה (ששיעורן כיום גבוה מזה של הגברים), מערער את מבנה הסמכות המסורתי הפטריאכלי בחברה הזאת.

לטענתה, הגבר מרגיש שהמפה החברתית והתפקידים המגדריים משתנים מול עיניו, מה שמערער את תחושת הגבריות והקיום שלו. במצב כזה האלימות הופכת לכלי הכנעה שתפקידו לדכא את העצמאות החדשה ולהחזיר את השליטה: "ברגע שאחוז הנשים המשכילות יותר גבוה מזה של הגברים, זה הדבר הראשון המערער את הגבריות. הגבר פתאום מרגיש מאוים… אז הוא רוצה להוכיח שהוא הגבר, ואז הוא מתחיל להתעלל באישתו".

יתרה מכך, בחברה הערבית הרקע התרבותי והמשפחתי ממלא תפקיד מרכזי. לעיתים קרובות המשפחה הרחבה, ולא רק בן הזוג, המעורבת בלחצים שמופעלים על האישה או בפגיעה בה, בשל התפישה של כבוד המשפחה. פלאח מראה נתונים של שדולת הנשים ושל דו"חות של הכנסת והמשטרה (ומציינת גם את 'התצפית הישראלית על רצח נשים', גוף מחקר עצמאי ואובייקטיבי שפועל באוניברסיטה העברית בירושלים בהובלת פרופ' שלוה וייל – שבו היא שותפה כבר שלוש שנים למחקר שעדיין לא פורסם), שלפיהם בחברה היהודית אחוז רצח הנשים בידי בני זוג או בני זוג לשעבר הוא כ-60%, בעוד שבחברה הערבית הוא עומד על כ-30% – כלומר בני הזוג הם לא אלה שרוצחים את האישה, אלא משפחתו הרחבה שמנסה למנוע את השפלתה בחברה.

פלאח מסבירה כי התפישה הרווחת היא שכאשר אישה מתלוננת נגד בעלה בחברה קטנה שבה כולם מכירים את כולם, היא עלולה להיראות כמי שבגדה ובמוסכמות ובמשפחה כולה, ולא רק בבעלה. בכך אותה אישה חושפת את עצמה לנידוי – וגרוע מכך – אף לרצח.

לדבריה, נשים בחברה הערבית שכן בוחרות להגיש תלונה אך לאחר מכן מבטלות אותה, נמצאות בסיכון הגבוה ביותר: "אלה שחזקות יותר ומתלוננות ומתעקשות, יודעות שיש להן גב, או לפחות הורים או מישהו אחר שתומך בהן. אלה שמבטלות – אין להן כוח, הן מפחדות והן בטוחות שיחזרו למעגל האלימות, והן נמצאות במעגל הסכנה הגדול ביותר".

בעיה נוספת שעמה נאלצות להתמודד הנשים הערביות, לדברי פלאח היא מצוקת המקלטים לנשים: בישראל יש שני מקלטים בלבד שמיועדים לחברה הערבית, אך נשים ערביות לא מגיעות אליהם, משום שהן פונות לעיתים למקלטים מעורבים, או שהן חשות חוסר התאמה שגורם להן לחזור למעגל הסכנה. לכן, היא מדגישה את הצורך המהותי להגדיל את המודעות בחברה לסוגים שונים של אלימות – לא רק פיזית, אלא גם נפשית וכלכלית.

חשיפה לנשים דומיננטיות

יש כלים שבהם ניתן להשתמש כדי לצמצם את התופעה של אלימות נגד נשים – כשהדגש הוא על חינוך, אקדמיה והנהגה לא פוליטית, אומרת פלאח. בעבר, היא עסקה בבדיקה מגדרית של ספרי לימוד במגזר הערבי שבהם בלט המיעוט של דמויות נשיות דומיננטיות. היא המליצה לשלב בהם דמויות של נשים חזקות מההיסטוריה ומהאסלאם.

פלאח גם עומדת להוציא לאור ספר היסטוריה בהוצאת פרדס על תפקידי נשים בעתות מלחמה ושלום, שכולל נשים מוסלמיות ונשים בערב הסעודית שלפני האסלאם: "ברגע שנחשפים הבן או הבת לכך שיש דמויות נשיות דומיננטיות, אפילו בהיסטוריה או בתקופת האסלאם, זה מאוד חשוב כי אז מבינים שמותר, לא אסור – מותר לאישה להיות מנהיגה, מותר לאישה לקבל תפקיד בפיקוד, מותר לאישה שיהיה לה בן זוג תומך וילדים תומכים, והיא לא המשרתת של כל העולם".

במישור האקדמי, פלאח תוהה מדוע קורסי מגדר אינם נחשבים קורסי חובה במכללות להוראה לחברה הערבית, ומספרת כי כשלימדה קורסי מגדר במכללה הערבית בחיפה, סטודנטים רבים העידו בסוף הקורס כי זו הפעם הראשונה שנחשפו לחומרים האלה. כיום היא מלמדת גם חינוך, מגדר ורב-תרבותיות ורואה חשיבות גבוהה בגיוס של מנהיגות דתית וציבורית לא פוליטית שתשלח מסר ברור וחד משמעי נגד רצח נשים.

למרות המציאות הקשה והטרגית, פלאח בוחרת להישאר אופטימית ביחס למאבק ברצח נשים. היא מזכירה פתגם בערבית שלדבריה מתאר יחס מזלזל או נשכח למותה של אישה: "מותה של אישה כמו מכה במרפק – שזה קודם כואב מאוד, ובתוך שנייה נעלם". עם זאת, גם הפתגם הקשה הזה לא פוגע באמונה שלה כי פעולה ציבורית, חינוכית וקהילתית מתמשכת יכולה לשנות את המציאות: "אני תמיד רואה את החלק המלא ולא הריק".

ד"ר ג'נאן פראג' פלאח היא חוקרת קרימינולוגיה, מרצה וראש המכון לחקר הדרוזים במכללה האקדמית גליל מערבי.