ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הודיע היום (חמישי) כי הוא ממשיך לפעול להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, והבהיר כי מפלגתו לא תצטרף בשום מצב לגוש נתניהו.

בהודעה מטעמו נמסר כי בנט סבור שגם בעת הזאת, החלופה הטובה ביותר למדינת ישראל ולציבור המשרת היא הקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה. לדבריו, ממשלה כזו, שאותה הוא מכנה "ממשלת ברית משרתים", תוכל לפעול לגיוס חרדים ולהציב את הציבור המשרת בראש סדר העדיפויות.

בהודעה נטען כי החלופה האחרת כרוכה בוויתור משמעותי על גיוס החרדים ועל "מהפכת המשרתים", לצד הסתמכות על מפלגות ערביות שאינן ציוניות. בנט סבור כי מדובר בחלופה פחות טובה, ולכן הוא ממשיך לפעול להקמת ממשלת אחדות.

עוד נמסר כי בשבועות האחרונים נפגש בנט עם איזנקוט, עם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ועם אנשיהם, וכי ימשיך לקיים פגישות ככל שיידרש. בהודעה הודגש כי המגעים מתקיימים בידיעתו המלאה של איזנקוט.

לצד זאת הבהיר בנט כי מפלגתו לא תעבור לגוש נתניהו. "בשום מצב מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו. לא נאפשר לנתניהו לנצל את המשא ומתן כדי לשרוף לנו זמן מתוך 24 הימים שנותרו לאיזנקוט", נמסר מטעמו.

בהודעה הודגש כי מטרתו היחידה של בנט היא לדאוג לציבור המשרת באמצעות הקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה. "הנר עוד דולק", נמסר.