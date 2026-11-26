יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, גדי איזנקוט, ויו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הגיעו להסכמות עקרוניות לקראת חתימה על הסכם קואליציוני בין שתי המפלגות, כך נמסר היום (חמישי) בהודעה משותפת מטעמן.

בהודעה נוספת מטעם הדמוקרטים נמסר כי לאחר משא ומתן אינטנסיבי הושגו הסכמות הכוללות התחייבות לביטול מלא של מה שהמפלגה מכנה "ההפיכה המשטרית", שמירה על עצמאות מערכת המשפט והישגים לחברה הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית ולחברה הערבית.

במסגרת ההסכמות יקבלו הדמוקרטים ארבעה תיקים: ביטחון הפנים במתכונת מורחבת, עבודה ורווחה, תקשורת ותרבות וספורט, שיכלול מינהל חדש לדמוקרטיה. נוסף על כך, המשרד לשוויון חברתי יהיה באחריות שרי הדמוקרטים, והמפלגה תקבל את ראשות ועדת החוקה ותפקידים פרלמנטריים נוספים. נציג מטעם המפלגה יכהן גם בוועדה לבחירת שופטים.

בהודעת הדמוקרטים צוין כי המפלגה ביקשה לקבל את תיק המשפטים, בשל החשיבות שהיא מייחסת לעצמאות מערכת המשפט ולהגנה עליה. עם זאת, במפלגה הסבירו כי המחויבות להקמת ממשלת שינוי והאחריות הלאומית מחייבות הגעה מהירה להסכמות ונכונות לפשרות.

הצדדים ממשיכים לפעול להשלמת הפרטים האחרונים לקראת חתימה על ההסכם.

"בכך אנו סוללים את הדרך לסיום ממשלת נתניהו ולהצלת הדמוקרטיה הישראלית", נמסר מטעם הדמוקרטים.