נעמת הציעה אתמול (רביעי) חבילת חוקים למאבק באלימות נגד נשים, הכוללת הצטרפות לאמנה בינלאומית, הרחבת ההגדרה המשפטית של אלימות במשטרה וההגנות הנלוות לכך, חיזוק האכיפה וההגנה ומתן סיוע כלכלי לנשים היוצאות מהמקלטים ועוד. תנועת הנשים הציגה את חבילת החוקים אתמול בכנסת, בכנס לציון יום המאבק באלימות נגד נשים, והיא דורשת שתקודם בכהונת הכנסת הנוכחית. יו"ר נעמת חגית פאר אמרה בכנסת: ״אין חוסן חברתי ללא חוסן משפחתי וטרור בבית הוא טרור לכל דבר ועניין".

הצעות החוק נוגעות להיבטים שונים בתופעת האלימות במשפחה. שתי הצעות חוק עוסקות בהגנה החוקית והמעשית על נשים הסובלות מאלימות: הרחבת ההגדרה של אלימות במשפחה כך שתכלול אלימות כלכלית, פסיכולוגית ושתלטנות קיצונית, והחמרת העונשים על עבירות שבוצעו בנוכחות קטינים.

הצעה נוספת היא הקלה בקריטריונים לשימוש בפיקוח טכנולוגי כמו אזיק אלקטרוני. כמו כן, מוצע להקים ממשק משותף בין משרד הרישוי, משרד הרווחה וגופים במשרד הבריאות על מנת להימנע ממצב של מסוכנות במשפחה. מלבד ההגנה על נשים אלו, מוצע גם להעניק סיוע כלכלי לנשים אחרי יציאתן ממקלט לנשים הסובלות מאלימות.

אמנת איסטנבול: המדינה סירבה בעבר לחתום

מלבד חוקים אלו, נעמת דורשת כי ישראל תחתום ותאשרר בחוק הישראלי את אמנת איסטנבול הבינלאומית, העוסקת במניעת אלימות במשפחה. החתימה על האמנה דורשת הגדרה של אלימות במשפחה על כל סוגיה כעבירה פלילית, ושיתוף פעולה בין כלל הגורמים האחראים על היבטים שונים במאבק.

כדי שישראל תהיה שותפה לאמנה בינלאומית, נדרשת חתימה שלה על האמנה, ולאחר מכן קליטתה לחוק הישראלי, בהליך חקיקה בכנסת. נכון להיום ישראל לא הצטרפה לאמנה הקיימת מ-2011, בין היתר בגלל התנגדויות של המדינה לסעיפים הנוגעים לזכויות נשים חסרות מעמד. גורמים בימין הביעו התנגדות לחלקים שונים של האמנה.