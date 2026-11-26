17 מיליון שקלים יושקעו בהקמת מנהלת מחקר ביו רפואה בגליל ובבניית מעבדות במרכזיים הרפואיים זיו, צפון (פוריה) והמרכז הרפואי לגליל. משרד הנגב והגליל השיק אתמול (רביעי) את המנהלת החדשה, שמטרתה לסייע בהבאת כוח אדם רפואי ומחקרי איכותי ומקצועי לגליל, ולהיאבק ב"בריחת המוחות" כפי שהמשרד מכנה זאת מהפריפריה למרכז הארץ.

רוב התקציב, 13 מיליון ש"ח, ישמש להקמה והפעלה של מעבדות מחקר בבתי החולים הממשלתיים בגליל, המיועדים להפוך למוקדי מחקר בסיסי, מחקר תרגומי ומחקר קליני. הדבר ייעשה תוך חיזוק הקשר בין בתי החולים לבין הפקולטה הרפואית בצפת של אוניברסיטת בר אילן, ויצירת תשתית שהמשרד מאמין שתאפשר לגייס ולמשוך רופאים-חוקרים מובילים לבתי החולים בגליל.

תקציב זה של 13 מיליון ש"ח יחולק שווה בשווה בין שלושת בתי החולים, כך שכל אחד יקבל 4.3 מיליון שקלים. 2 מיליון שקלים נוספים יוקדשו למענקי מחקר, ו-2 מיליון השקלים הנותרים יועדו לפעילות השוטפת של המנהלת החדשה.

יוחנן מאלי, מנכ"ל משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: "המנהלת החדשה תהווה פלטפורמה לשיח מקצועי בין גורמי המחקר למרכזים הרפואיים בגליל, תחבר בין מערכת הבריאות לתעשיית הפארמה, החדשנות והביוטק ותחזק את התשתית האזורית למחקר כמנוף לשיפור שירותי הרפואה והבריאות בגליל כולו. זהו מסר מחזק של השקעה בצפון, מחויבות לתושבים והבאת תקווה לגליל".

מנהל מרכז רפואי צפון פרופ' נועם יהודאי: "ההשקעה הזו תסייע לנו להביא רופאים וחוקרים מצוינים נוספים לצפון. המעבדה תאפשר לצוותים שלנו לפתח פתרונות חדשים שיתורגמו ישירות לשיפור תהליכי השיקום ואיכות החיים של המטופלים בצפון".

מנהל המרכז הרפואי לגליל, פרופ' מסעד ברהום: "אנו רואים במחקר, בחדשנות ובאקדמיה מנוע צמיחה מרכזי שמאפשר לנו להעניק לתושבי הגליל רפואה ברמה הגבוהה ביותר, ולמשוך אלינו רופאים וחוקרים מצוינים שבוחרים לבנות כאן את עתידם המקצועי".