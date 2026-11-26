שיחת טלפון שקיימו בחודש שעבר מנהיגי פינלנד ונורווגיה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מנעה את פריצתה של מלחמה בים הבלטי, שבה היו עלולות להיות מעורבות ספינות מלחמה רוסיות המצוידות בטילים בעלי יכולת גרעינית, כך לפי בכירים ששוחחו עם ה'וול סטריט ג'ורנל'. על פי הדיווח, שפורסם הלילה (בין רביעי לחמישי), אף שהנושא הרשמי של השיחה היה סיום המלחמה באוקראינה, היא התמקדה בניסיון להפיג את חששותיו של פוטין מפני הטלת מצור ימי על רוסיה ולהבטיח לו כי חופש השיט שלה בים הבלטי יישמר.

נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב וראש ממשלת נורווגיה יונאס גאר סטור שוחחו עם הנשיא פוטין לאחר שהקרמלין הזהיר בספטמבר את נאט"ו כי רוסיה מוכנה לבצע מתקפות גרעיניות מקדימות להגנה על האינטרסים שלה באזור, כולל חופש השיט, גם מבלי ששטחה יותקף. המנהיגים ביקשו להפיג את המתיחות והבהירו לפוטין כי אין בכוונתם לחסום את נתיב השיט החיוני עבור מוסקבה, שדרכו היא משנעת יותר מ-60% מהנפט שהיא מייצאת.

הים הבלטי הפך לאחד ממוקדי החיכוך המסוכנים ביותר בעולם בין מוסקבה למערב. האפשרות לעימות כמעט התממשה שוב בימים האחרונים, לאחר שכטב"ם אוקראיני תקף ספינת משא רוסית בקרבת פינלנד. תיאום בין הרשויות בפינלנד וברוסיה לצורך חילוץ הספינה סייע למנוע את ההסלמה, והוא אולי שהוביל את הבכירים הנורדיים לשוחח עם ה'וול סטריט ג'ורנל' על המצב הנפיץ בים הבלטי ועל ניסיונם של המנהיגים הנורדיים למנוע עימות באמצעות שיח ישיר עם פוטין.

המגעים הדיפלומטיים למניעת עימות בים הבלטי

בסוף אוקטובר הזהירו פקידי הפנטגון את עמיתיהם הבלטיים וקראו להם להרגיע את הרטוריקה בנוגע לפגיעה ברוסיה באזור כדי למנוע התלקחות, על פי גורמים אירופיים ואמריקאיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. גורמים מערביים מיהרו לשכנע את מוסקבה שלנאט"ו אין כל כוונה להטיל מצור. פינלנד זימנה את השגריר הרוסי בניסיון להפיג את המשבר.

אולם הנשיא סטוב חשש שהמסר אינו מועבר, כך לדברי גורמים המכירים את עמדתו. הם פנו לאוליגרך רוסי בעל קשר ישיר לקרמלין. לדברי אותם גורמים, האיש נסע לנורווגיה להתייעצויות עם בכירים, ולאחר מכן שב למוסקבה כדי להעביר מסר לפוטין. ימים ספורים לאחר מכן שוחחו שני המנהיגים הנורדיים עם פוטין, בניסיון להפיג את חששותיו מפני מצור ימי.

בשלב מאוחר יותר שיבח פוטין בפומבי את שני המנהיגים, אך רמז כי "מישהו" ביקש להפוך את הים הבלטי ל"מצר הורמוז" נוסף. "איננו רוצים בכך, אך נגיב לכל אתגר", אמר פוטין, שאף הזהיר כי אם העימות יסלים יתר על המידה, "לא יהיו מנצחים".

הבטחתו של סטוב כי פינלנד תפעל בהתאם לחוק הים ביחסיה עם רוסיה עמדה למבחן בימים האחרונים, כאשר כטב"מים אוקראיניים תקפו ספינת משא רוסית. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר בריאיון לסוכנות בלומברג שפורסם שלשום (שלישי) כי הספינה הייתה מטרה לגיטימית כיוון שנשאה אמצעי לחימה. עם זאת, הוא ציין כי היה מודע לכך שחלק מהשותפות האירופיות של קייב חוששות מהמצב בים הבלטי. לדבריו, אוקראינה תקפה את הספינה במים הרוסיים, אך היא נסחפה משם אל תוך המים הפיניים.

הרשויות בפינלנד פתחו במבצע חילוץ בתיאום עם רוסיה. גורמים פיניים מסרו כי השריפה כובתה, ולרוסים התאפשר לגרור את הספינה הפגועה. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר ביום שני כי התקיפה נגד ספינת המשא הובילה להסלמת המתיחות בים הבלטי, וכי רוסיה מצפה מהמדינות הבלטיות להפעיל את השפעתן על קייב כדי למנוע תקיפות מסוג זה.

רוסיה הגבירה את ההגנה הצבאית על מכליות הנפט שלה

גורמים מערביים ששוחחו עם ה'וול סטריט ג'ורנל' הדגישו כי בחודשים האחרונים נקטה מוסקבה שורה של צעדים מדאיגים, המעידים על חששות גוברים בקרב ההנהגה הרוסית מפני האפשרות שיוטל עליה מצור ימי.

על פי אותם גורמים ועל פי הצהרות של בכירים רוסים, ניתנה הוראה לספינות טילים רוסיות, הנושאות טילים בעלי יכולת גרעינית, ללוות מכליות נפט רוסיות בים הבלטי ולמנוע מכוחות ימיים של המדינות החברות בברית נאט"ו לעלות עליהן. בתוך קצת יותר משנה תיעד משמר החופים הגרמני 260 מקרים של אוניות רוסיות המלוות על ידי ספינות מסוג זה בים הבלטי ובים הצפוני.

בחודש מאי התקבל ברוסיה חוק חדש המתיר שימוש בכוח צבאי לצורך הגנה על כלי שיט מסחריים. על פי גורמי מודיעין מערביים, מוסקבה תגברה את המובלעת שלה באזור קלינינגרד באמצעות כטב"מים, מכ"מים רבי עוצמה ואמצעים ללוחמה אלקטרונית.

באוגוסט כינה פוטין את המאמצים האירופיים לפעול נגד מכליות הנפט הרוסיות "פיראטיות ובריונות", והבטיח תגובה צבאית. חודש לאחר מכן העביר הקרמלין אזהרה כתובה חריגה לנאט"ו: רוסיה מוכנה לבצע תקיפות גרעיניות מקדימות כדי להגן על האינטרסים שלה בים הבלטי, גם ללא תקיפה ישירה על שטח רוסי, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.

"אין לנו שום כוונה להטיל מצור על הים הבלטי בעת שלום; אתם יכולים לסמוך על כך, אנו נפעל בהתאם לחוק", אמר נשיא פינלנד סטוב לנשיא פוטין בשיחת טלפון שנערכה ב-27 באוקטובר, כך מסרו ל'וול סטריט ג'ורנל' שני גורמים פיניים שנכחו בשיחה.

העימותים סביב "צי הצללים" הרוסי וסכנת ההסלמה

המתיחות בים הבלטי גברה לאחר שמדינות החברות בנאט"ו החלו בפשיטות על מכליות שהן חלק מ"צי הצללים" הרוסי, צי שבו משתמשת מוסקבה כדי לעקוף את הסנקציות המערביות על יצוא הנפט שלה. על פי נתונים שנאספו ממקרים שדווחו בתקשורת, מכליות החשודות כשייכות לצי הצללים הרוסי עוכבו או שכוחות השתלטו עליהן לפחות 14 פעמים בשנתיים האחרונות, מתוכן 10 פעמים בתחילת 2026. עם זאת, פעולות העיכוב בים הבלטי פסקו ברובן מוקדם יותר השנה, לאחר שהצי הרוסי החל להתעמת עם כלי שיט מערביים שניסו לעצור את המכליות.

עימות שהתרחש בקיץ האחרון בין הצי הבלטי הרוסי, משמר החופים הגרמני ופעילים של ארגון גרינפיס סיפק המחשה בולטת לסכנת ההסלמה הנובעת מהמאמצים המוגברים של רוסיה להגן על "צי הצללים" שלה. ב-30 ביוני, כאשר סירות מהירות ועליהן פעילים התקרבו למכלית "קירה קיי" (Kira K) של "צי הצללים", הנושאת דגל פנמה, ספינת טילים רוסית טעתה ככל הנראה וסברה כי מדובר בסירות של משמר החופים המתכננות לעלות על המכלית. הספינה הרוסית מיהרה למקום כדי להתערב. מפקד הספינה הרוסית הזהיר באמצעות קשר ימי פתוח את הסירות הגרמניות: "כאן ספינת הטילים הרוסית 531, התרחקו מה'קירה קיי'", כך על פי הקלטה שפרסם ארגון גרינפיס.

כלי שיט של משמר החופים הגרמני ששהה באזור מיהר למקום כדי לחצוץ בין ספינת המלחמה לבין פעילי גרינפיס. המפקד הגרמני הצליח להרגיע את הרוחות בכך שהבהיר לאנשי ספינת המלחמה הרוסית כי הסירות המהירות נושאות אזרחים וכי איש אינו מתכנן לעלות על המכלית הרוסית.

קפטן משמר החופים הגרמני תיאר מאוחר יותר את האירוע לממונים עליו כבעל סיכון גבוה להסלמה, על פי שני גורמים רשמיים. בארגון גרינפיס אמרו כי "ספינת המלחמה הרוסית איימה על כולנו".

חבר פרלמנט גרמני שהיה על סיפון אחת הסירות של גרינפיס טען כי הרשויות הגרמניות צריכות לעצור מכליות של "צי הצללים" למרות מאמצי רוסיה להגן עליהן. "ההסלמה מגיעה מרוסיה, לא מאיתנו, ואסור לנו להירתע", אמר תומאס רווקמפ, המשמש יו"ר ועדת ההגנה של הפרלמנט הגרמני, בריאיון לתקשורת הגרמנית.

העימות לא היה מקרה בודד. ב-14 בספטמבר ירתה אותה ספינת טילים רוסית שהתעמתה עם משט גרינפיס זיקוקי איתות לעבר מסוק צבאי דני שהתקרב אליה. ב-18 באוקטובר שתי ספינות טילים רוסיות מנעו ממשמרות החופים של דנמרק וגרמניה להתקרב למכלית שעמדה מול האי בורנהולם בים הצפוני בעקבות תקלה במנוע.

החששות הרוסיים ממצור ימי התפתחו בשל איומים ממשיים, על פי גורמים מערביים. ב-11 בספטמבר הציע שר החוץ הפולני, רדוסלב סיקורסקי, לנאט"ו לערוך תרגילים צבאיים "אגרסיביים" ליד המובלעת הרוסית קלינינגרד, כדי שפוטין יחשוש ממתקפה וייאלץ להסיט כוחות מאוקראינה. ימים לאחר מכן אמר שר החוץ האסטוני, מרגוס צחקנה, באו"ם כי "אסטוניה, פינלנד, וגם נאט"ו" יוכלו לסגור את מפרץ פינלנד "בתוך שעות".

בתגובה לאיומים אמר אלכסנדר וולושין, לשעבר ראש הסגל של פוטין, "לא נוכל למנוע מצור על הים הבלטי או קלינינגרד באמצעים קונבנציונליים, מכיוון שכוחות הצבא הרוסי שקועים במלחמה באוקראינה". וולושין, שעובד כיום במגזר הפרטי ומסייע בדיפלומטיה בין הקרמלין למערב, הסביר כי לקרמלין לא תהיה ברירה אלא להגיב ב"תקיפות גרעיניות מקדימות מיידיות" במקרה של מצור.