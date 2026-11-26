על רקע שורת החיסולים, אמר ראש הלשכה המדינית של חמאס, ח'ליל אל-חייה, כי אי אפשר לקבל את המשוואה של המשך החיסולים מצד אחד וסגר מצד שני, כאשר יש הסכם לגבי עזה, כך דווח באלג'זירה. הוא תקף את 'מדיניות השתיקה' של מועצת השלום והוסיף כי חמאס מנהלת משא ומתן עם הפלגים הפלסטיניים כדי "לדון במנגנונים להתמודדות עם הפרות" של ישראל. המשמעות האפשרית של דבריו היא חזרת חמאס ללחימה.

דבריו של אל-חייה באים לאחר שורה ארוכה של חיסולים ברצועת עזה, כאשר לפי צה"ל, בחודש האחרון חוסלו כ-80 מחבלי חמאס. רק בימים האחרונים חוסלו חאלד אבו נדא, מחזיק תיק הכלכלה והחינוך בחמאס; נעים מחמד עאשור אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס; ומוחמד מאג'ד אבו אל-עוף, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בצפון הרצועה.