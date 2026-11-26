עובדי אמזון ובעלי בריתם ישבתו ויפגינו ביותר מ-20 מדינות החל מבלאק פריידי (מחר, 27 בנובמבר) ועד סייבר מאנדיי (30 בנובמבר 2026), בדרישה לשיפור תנאי עובדי החברה, תחת הסיסמה "גרמו לאמזון לשלם" (Make Amazon Pay). זאת, לאחר שלפני כשבועיים השיגו עובדי מחסנים בקולומביה הבריטית את ההסכם הקיבוצי המחייב הראשון לעובדי אמזון בצפון אמריקה כולה.

ימי הפעולה הגלובליים מאורגנים במשותף על ידי פדרציית האיגודים UNI Global Union והארגון Progressive International. המאבק צפוי לכלול השבתות, משמרות מחאה ועצרות במחסנים, במרכזי חלוקה ובמשרדים במהלך סוף השבוע העמוס ביותר במכירות של החברה בשנה. הקמפיין, המתקיים זו השנה השביעית, מציב דרישה אחת במרכז: על אמזון לכבד את זכותם של העובדים להתאגד ולנהל משא ומתן עם איגודיהם בכל מדינה שבה היא פועלת.

הישג לעובדים בקנדה: הסכם קיבוצי ראשון בצפון אמריקה

רק לפני שבועיים, ב-13 בנובמבר, נכפה על אמזון בהחלטת בורר הסכם קיבוצי עבור כ-800 עובדים במרכז הלוגיסטי YVR2 של אמזון בדלתא שבקולומביה הבריטית, המיוצגים על ידי איגוד Unifor. ההסכם מעלה את השכר השעתי ל-29 דולר קנדי, מעניק פיצויי פיטורים של עד 18 שבועות ומוסיף שבוע חופשה לעובדים בעלי ותק של עשר שנים.

ההסכם נכפה על החברה באמצעות בוררות מחייבת משום שאמזון סירבה להגיע להסכמה עם נציגות עובדיה בשולחן המשא ומתן. מועצת יחסי העבודה של קולומביה הבריטית הכירה באיגוד ביולי 2025, לאחר שקבעה כי אמזון ניהלה קמפיין ממושך ונרחב נגד ההתאגדות, שכלל גל גיוס עובדים שנועד לדלל את קולות המצביעים. באוגוסט 2026 הורתה המועצה על הליך הבוררות, לאחר שמצאה כי התנהלותה של אמזון חתרה תחת יכולתם של הצדדים להגיע להסכם.

"אחרי שנים של ניסיונות, עובדי אמזון בצפון אמריקה פרצו סוף סוף את הדרך. לעובדים בקולומביה הבריטית יש כעת חוזה קיבוצי. השאלה היא כבר לא האם עובדי אמזון יכולים לנצח, אלא היכן ינצחו בפעם הבאה", אמרה כריסטי הופמן, המזכירה הכללית של UNI Global Union.

מגרמניה ועד הודו: שביתות והפגנות ברחבי העולם

במסגרת יום המחאה המתוכנן מחר, קרא איגוד העובדים ver.di בגרמניה לשביתות במחסני אמזון ברחבי המדינה, החל משעות הבוקר המוקדמות של יום שישי, במיקומים הבאים: לייפציג, באד הרספלד, דורטמונד, ורנה, ריינברג, מנשנגלדבך, פרנקנטל, גרה, גראבן, קובלנץ ואכים. בארצות הברית, איגוד נהגי המשאיות (Teamsters) יפגין בסייבר מאנדיי בלוס אנג'לס ובשיקגו. יצוין כי פעילי הקמפיין מצביעים גם על תפקידה של אמזון כספקית טכנולוגיה לרשות ההגירה והמכס האמריקאית (ICE) ולצה"ל, במסגרת ביקורתם על מדיניות ישראל בעזה ובשטחים.

איגוד עובדי אמזון בהודו (AIWU), לצד איגודים שותפים וארגוני עובדים בכלכלת החלטורה (Gig workers), יגייס עובדי מחסנים ושליחים לעצרות בלפחות 23 מוקדים ברחבי המדינה בבלאק פריידי, כולל דלהי, מומבאי, קולקטה, בנגלורו, אחמדאבאד, ג'איפור, בופאל, צ'אנדיגאר ופטנה. בבנגלדש יפגינו וישבתו עובדי טקסטיל בדרישה לשכר מינימום של 30,000 טאקה (240 דולר אמריקאי) בחודש.

בפולין יקיימו איגודי עובדים פעולות מחאה בארבעה מחסנים של אמזון. בלוקסמבורג תפגין קואליציה של איגודים מקצועיים, ארגוני סביבה וזכויות אדם, ובהם OGBL, גרינפיס ואמנסטי אינטרנשיונל, נגד הרקורד החברתי והסביבתי של אמזון. חברי הפרלמנט האירופי יביעו סולידריות עם עובדי אמזון בשטרסבורג, ובאוסטרליה יביעו נבחרי ציבור תמיכה בקמפיין "גרמו לאמזון לשלם" בקנברה.

באמריקה הלטינית יתגייסו עובדי אמזון למחאה בסאו פאולו שבברזיל, פעילי איגודים מקצועיים יפגינו בבוגוטה שבקולומביה, ופעולת סולידריות תתקיים במונטווידאו שבאורוגוואי. הפגנות ופעולות סולידריות נוספות מתוכננות גם בקנדה, באינדונזיה, ביפן, בפיליפינים, בתאילנד, בפיג'י, בסינגפור ובדרום אפריקה.

אמזון רשמה רווח שיא של 77.7 מיליארד דולר בשנת 2025, בעוד פליטות הפחמן שלה עלו ב-16%. החברה מתכננת להוציא 220 מיליארד דולר בשנת 2026 לבדה, חלק ניכר מהם על בינה מלאכותית ומרכזי נתונים המטילים עומס כבד על משאבי המים והחשמל בקהילות המקומיות.

הישגים במאבקי ההתאגדות של עובדי אמזון ברחבי העולם

יצוין כי באיטליה נחתמו הסכמים קיבוציים ארציים בין איגודי התחבורה Filt CGIL, Fit CISL ו-Uiltrasporti לבין אמזון, המכסים את כל 57 אתריה במדינה. ההסכמים מחזקים את זכויות העובדים ומגבילים את המעקב באמצעות מצלמות וידאו, בהמשך לפרוטוקול יחסי עבודה שנחתם ב-2021.

בגרמניה זכתה רשימת האיגוד ver.di ב-12 מתוך 19 המושבים במועצת העובדים, שהקמתה מחויבת על פי חוק, באתר FRA7 של אמזון בפרנקנטל, בפעם הראשונה שבה התמודד האיגוד שם. עם זאת, אמזון עדיין מסרבת לחתום על הסכם קיבוצי עם ver.di, במסגרת סכסוך שנמשך מאז 2013.

בארצות הברית הורתה המועצה הלאומית ליחסי עבודה (NLRB) באפריל לאמזון להכיר באיגוד במחסן JFK8 בסטטן איילנד ולנהל עמו משא ומתן, ארבע שנים לאחר שהעובדים הצביעו בעד התאגדות. האיגוד מסונף כיום ל-Teamsters. אמזון מערערת על הצו בבית משפט פדרלי.

בהודו, לאחר שעובדים חשפו בפומבי מקרים של התמוטטות מחום במחסנים במהלך גלי החום של 2024, התערבה הנציבות הלאומית לזכויות אדם, ואמזון נאלצה להודות בליקויי בטיחות.