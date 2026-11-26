סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום (חמישי) על הפגנות ענק ברחבי המחוז האוטונומי הכורדי, במחאה על החלטתו של ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, להפקיע את השליטה הכורדית במתקני נפט בשטחים שבשליטת המחוז ולפרוס כוחות עיראקיים בגבולותיו הבינלאומיים. בין היתר, דווח על הפגנות ענק באירביל, בירת המחוז, ובעיר החשובה דהוכ שבצפונו. ההפגנות הן שיא חדש במתיחות שנבנתה בימים האחרונים, ומעלות ביתר שאת את השאלה אם הפלגים הכורדיים יסכימו לקבל את החלטת הממשלה.

ביום שלישי הורה א-זיידי למשרד האנרגיה העיראקי לקבל לידיו את השליטה בשדות הנפט שבמחוזות סאלח א-דין, כירכוכ, דיאלה ונינווה, מחוזות שלא היו חלק מהאוטונומיה הכורדית במקור, וסופחו בידי הכורדים במסגרת מאבקם בארגון המדינה האסלאמית ב-2014. הצעד נתפס כניסיון לפגיעה משמעותית בכוחה של האוטונומיה הכורדית.

הצעד מוצג בכלי תקשורת ערביים כהימור של א-זיידי, שרק לפני כשבוע יצא למהלך רחב היקף גם נגד אחת המיליציות השיעיות החזקות במדינה, כתאאיב חיזבאללה. בשני המקרים, הסיבה למהלך, על פי המשטר, הייתה קשורה במאבקו בהברחות הנפט, בעיקר לאיראן. מנגד, מהלכיו של א-זיידי נתפסים גם כניסיונות לבסס את מרותו של השלטון המרכזי על חשבון המיליציות השיעיות והמחוז הכורדי. בחירתו של א-זיידי להסתכן ולהתעמת באופן ישיר יחסית עם פלג רב עוצמה נוסף במדינה מצביעה אולי על הזדמנות שהוא מזהה. זאת, אולי בשל חולשתה של איראן, ואולי בשל רוח גבית שהוא מקבל מארה"ב, שמנסה להדק באמצעים שונים את המצור הכלכלי על טהראן.

המחלוקת על השליטה בשדות הנפט הכורדיים חוזרת לאחר כמעט עשור

אף שמדובר בניסיון המשמעותי הראשון של הממשלה העיראקית להרחיב את השפעתה במחוז הכורדי זה כעשור, חשוב להבהיר שא-זיידי אינו מבקש לשלוט בכלל מתקני הנפט באוטונומיה הכורדית. לפחות נכון לעכשיו, הצו שהוציא ראש הממשלה דורש את העברת השליטה במתקנים רק במחוזות שבמחלוקת.

מחוזות אלו לא היו במקור חלק מהאוטונומיה הכורדית, שהוקמה לאחר הפלישה האמריקאית לעיראק, וסופחו בידי הכורדים כחלק ממאבקם בארגון המדינה האסלאמית, שהשתלט באותה עת על שטחים נרחבים במרכז המדינה. שטחים אלו עשירים מצד אחד בנפט וכוללים את מרבית הנפט של המחוז, אך מצד אחר מתגוררים בהם גם תושבים ערבים רבים, ולכן סיפוחם יצר מתח בין הממשל המרכזי לכורדים.

ב-2017 הגיע המתח לשיאו סביב העיר כירכוכ, שבמחוז הנושא את אותו השם, שהייתה עשירה במיוחד בנפט. הממשלה העיראקית דרשה מהכורדים לסגת מהעיר ומשדה הנפט שלה, ומשסירבו, פתחו מיליציות שיעיות במתקפת בזק, תפסו את העיר (אך לא את כלל המחוז) והעבירו אותה בחזרה לידי הממשלה המרכזית. הכורדים נכנעו וויתרו על השליטה בה.

מאז לא חל שינוי בסטטוס קוו במשך קרוב לעשור, בין היתר בשל חולשת השלטון המרכזי, שחש מאוים מאוד מתלותו במיליציות השיעיות המקורבות לאיראן. נראה שמהלכו של א-זיידי בהקשר זה מעיד על ביטחון עצמי רב יותר של הממשל. כעת, ההפגנות וההתנגדות הציבורית בקרב הכורדים מעלות את השאלה אם הכורדים והממשל מוכנים להסתכן בעימות נוסף, כשהמשטר מצד אחד מרגיש חזק יותר, ומצד אחר נמצא עדיין ביחסים מתוחים עם חלק מהמיליציות השיעיות.