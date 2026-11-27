מזג האוויר היום (שישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול התחממות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ולפנות בוקר צפוי אד כבד עד ערפל במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה ובצפון מערב הנגב.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14–23, תל אביב 14–23, חיפה 18–26, צפת 16–22, קצרין 19–27, טבריה 18–27, נצרת 19–26, עפולה 13–28, בית שאן 18–29, לוד 13–25, אשדוד 15–23, עין גדי 21–26, באר שבע 12–25, מצפה רמון 16–25, אילת 19–30.