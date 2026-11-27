מופע חשיפה מיוחד התקיים השבוע (רביעי) ב-FRIENDS ראשון לציון מבית ההסתדרות. הזמר והיוצר דוד כהן, המתמודד עם פוסט-טראומה בעקבות פציעתו במהלך השירות כלוחם בחטיבת גבעתי, ביצע לראשונה בהופעה את הסינגל החדש 'אין איך לתקן אותי'. כהן עלה לבמה עם שיריו המקוריים ושיתף בסיפורו ובמסע שעבר מהטראומה, דרך תהליך השיקום ועד לבחירה בחיים.

במסגרת שבוע ההוקרה ללוחמי צה"ל, המופע 'אי-שקט' של כהן יעלה באולמות הרשת. כהן, בן 35, נשוי ואב לארבעה, גדל ביישוב כוכב יעקב וכיום מתגורר באילת. ההתמודדות עם הפוסט-טראומה הובילה אותו לתקופה קשה של ניתוק מסביבתו, שבמהלכה חי במשך כשלוש שנים ברחובות ובחופי אילת. לאורך חייו עסק במוזיקה ובשירה לאורך חייו, אולם בעקבות פציעתו התרחק מהמוזיקה למשך כמה שנים. בתקופה זו, כשהתקשה לבטא במילים את תחושותיו, החל לכתוב את מחשבותיו ואת חוויותיו האישיות, שהפכו בהמשך לחומרי היצירה שלו.

לקראת המופע שחרר כהן את הסינגל החדש "אין איך לתקן אותי", סינגל חדש מתוך אלבום הבכורה שלו שבדרך. השיר, שנכתב כשבועיים לאחר אירועי 7 באוקטובר, עוסק בהתמודדות עם פוסט-טראומה צבאית, בכאב ובניסיון למצוא מחדש את הדרך לחיים.

במופע החדש, שעולה במסגרת שבוע ההוקרה ללוחמי צה"ל ברשת FRIENDS, יופיע כהן בליווי חמישה נגנים ויבצע שירים מקוריים המשולבים בסיפורו האישי, החל מתקופת שירותו הצבאי, דרך ההתמודדות עם הפוסט-טראומה ועד לחזרתו למוזיקה ולבמה.

יוסי וולף, מנכ"ל רשת FRIENDS מבית ההסתדרות: "הסיפור של דוד כהן הוא סיפור אישי שמייצג מציאות של חיילים רבים המתמודדים עם פצעי השירות הצבאי גם שנים לאחר סיומו. ברשת FRIENDS אנחנו מאמינים שלתרבות יש ערך חברתי חשוב, מעבר לחוויה האמנותית עצמה. הבחירה להעניק במה לדוד במסגרת שבוע ההוקרה ללוחמי צה"ל היא חלק מהמחויבות שלנו להשמיע סיפורים שראויים להישמע, לעורר מודעות ולחבר בין אנשים באמצעות התרבות. אנחנו גאים לארח את דוד ולאפשר לקהל להיחשף לסיפורו וליצירתו".