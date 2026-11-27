צעירה בת 19 נרצחה בתקרית ירי לפנות בוקר (בין חמישי לשישי) בבאר שבע. הצעירה פונתה לבית החולים סורוקה בעיר במצב קשה, עם פציעות חודרות, ושם נקבע מותה. מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת באר שבע, פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים באירוע. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי.

הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 03:15 . מצוות מד"א שהגיע למקום נמסר: "כשהגענו הובילו אותנו אל נערה ששכבה על הכביש לאחר שנפצעה באירוע אלימות. היא הייתה מעורפלת הכרה, כשהיא סובלת מפציעות חודרות. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני במקום ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".