יו"ר רע"ם מנסור עבאס צפוי להודיע בתחילת השבוע הבא כי הוא מכיר בחמאס כארגון טרור, כך פורסם בחדשות N12 הבוקר (שישי). ההצהרה הצפויה מגיעה על רקע המשא ומתן עם מפלגת 'ישר' להקמת ממשלה.

ההכרה בחמאס כארגון טרור, ומחויבות לפירוק כוחו הצבאי והשלטוני, היא אחד מארבעה עקרונות שהציב איזנקוט להצטרפות לממשלה בראשותו, לצד ההכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות וחובת שירות לכל.

בשבועות האחרונים נשאל עבאס כמה פעמים על הגדרתו את חמאס, אך נמנע מלהגדירו במפורש ארגון טרור. לפני כשבועיים פורסם ב-ynet כי במסגרת המשא ומתן כבר הביע עבאס נכונות לכך. במעמד ההמלצות להרכבת הממשלה, השיב לשאלת מנכ"ל בית הנשיא אייל שויקי: "תשאיר לי את המרווח הזה לבנות גשר ולהשפיע גם בצד השני. ותשאיר לי מרווח לשמור על עצמי ועל משפחתי. אנחנו גשר, בוא לא נהרוס את הגשר הזה. בוא לא נהפוך אותנו לתומכי טרור ולא לבוגדים. זה בהיבט מסוים פיקוח נפש, תשאירו לנו את זה. אנחנו חד משמעית נגד טרור ואלימות נגד כל אדם".