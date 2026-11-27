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צה"ל תקף בסוף השבוע שעבר (שישי) במרכז רצועת עזה וחיסל שלושה פעילים בזרוע הצבאית של חמאס בעת שנפגשו לקדם מתווי טרור, כך פרסם היום (שישי) דובר צה"ל.

בין השלושה שחוסלו היה יוסף אעידי, סגן ראש חוליית נוח'בה שפשט למוצב סחף בטבח 7 באוקטובר, והשתתף ב'טקס' מסירתם של החטופים אלי שרעבי, אוהד בן עמי ואור לוי. עוד חוסלו מוסטפא חסן עויני, צלף בארגון, ומחמוד אבו הוישל, פעיל נ"ט בארגון.

בתקיפה נוספת באותו יום, צה"ל חיסל במרכז הרצועה את דיאב אלרחמן ראדי, ראש חולייה בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בהעברת כספים לארגון.