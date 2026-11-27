הראיון שפורסם לאחרונה בעיתון הארץ עם זוכת פרס נובל לשלום נאווי פילאי הוא מסמך חשוב להבנת העולם בו אנחנו חיים. אפילו מול מראיין אוהד יחסית, הטיעונים של המשפטנית המוערכת הם מופת של רדידות, טשטוש ערכי וחוסר אחריות. בין היתר היא טענה שאין עדויות לכך שלחמאס הייתה 'כוונה מיוחדת להשמיד', שהתגובה ל-7 באוקטובר הייתה צריכה להיות 'לחקור ולעצור את האחראים לכך' ולשפוט אותם, ושכל מי שהרגה ישראל בעזה הוא אזרח חף מפשע. את הטיעונים על שימוש של חמאס במגנים אנושיים היא פוטרת כלאחר יד, כמו גם כל ניסיון ישראלי לצמצם את כמות האזרחים ההרוגים.

המסקנה המעשית מדבריה היא שלפי אמות המידה שלה לישראל אין זכות להילחם בארגון טרור שטובח באזרחיה. המסקנה העמוקה יותר, היא שאין לעולם מצפון לשאת אליו עיניים. אם מי שקיבלה את האות המוסרי הגבוה ביותר שמעניקה הציוויליזציה המערבית יכולה להתבטא ככה, מה הטעם בהתמודדות עם ניסוח הטענה המוסרית של ישראל לעולם? אין למי להתלונן. בפירמידת המוסר הליברלית מערבית, אין אף אחד מעליה.

אומנם, הלחימה בעזה אכן מעלה שאלות מוסריות כבדות. וזה נכון ששרים ואנשי ציבור ישראלים שהתבטאו בצורה גזענית ופרועה מקשים על הטיעון המוסרי של ישראל. אבל לצד כל זאת – צריך להיפרד מהרעיון שיש זירה מוסרית גלובלית שאפשר לנצח בה באמצעות טיעון מספיק טוב. אפשר כנראה גם להשיג בה תוצאות יותר טובות, וזה חשוב ברמה התועלתנית. אבל הגרעין הרעיוני שמחזיק במוסדות הממונים על חותמת המוסר בעולם הוא לא מוסרי.

למצב הזה יכולות להיות שתי מסקנות הופכיות: פריקת עול או פיתוח ריבונות מוסרית.

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על הסרט נז"א אני מרשה לעצמי לכתוב, לא למרות שלא ראיתי אותו, אלא בגלל שלא ראיתי אותו. אף שהוא עלה לאקרנים לפני חודשים, הוא עדיין לא זמין לקהל הישראלי. זה לא מקרי, אלא תוצאה של הכרעה מוסרית של יוצריו. הציבור הישראלי הוא לא קהל היעד שלו. מטרתו אינה לעורר דיון בישראל על מוסר במלחמה או על מדיניות האש של צה"ל. זאת מהסיבה הפשוטה שיוצריו לא חושבים שיכולה להיות לישראל מלחמה מוסרית. לכן גם התגובה של צה"ל מיותרת מבחינתם, וגם הניסיון להתמודד מוסרית עם לוחמה בארגון טרור שנטמע בתשתיות אזרחיות.

התגובות האלימות נגד יוצרי הסרט הן פסולות ומסוכנות, אבל גם הציפיה מישראלים לנהל חשבון נפש על בסיס הסרט היא לא רצינית. נז"א הוא סרט נגד ישראל. מותר לעשות סרטים כאלה, גם לישראלים. אבל אין מה לצפות שהם יפתחו דיון עמוק ונוקב. כמו שאין מה לצפות שהביקורת של פילאי על ישראל תעשה זאת, למרות 'בקשתה' מהישראלים לחזור לצד הנכון של ההיסטוריה.

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אבל הסרט 'הנוהל' ששודר בתוכנית 'זמן אמת' הוא סיפור אחר לגמרי. התחקיר, שערכה חן ליברמן, עוסק ב'נוהל יתוש' – שהוא בפועל שימוש בפלסטינים שאינם פעילי חמאס כמגינים אנושיים בזמן הלוחמה בעזה, על מנת לבדוק זירות מטענים. הנוהל צמח מתוך המצוקה של דרגי השטח, שבשיאו של התמרון לא עמדו לרשותם האמצעים לטהר דירות, והתפשט בקרב יחידות רבות. הסרט מתבסס על עדויות של חיילים, חלקם בפנים גלויות, ושל מומחים לדין הבינלאומי.

הסרט מתאר את הדילמה האכזרית שבה עמדו הכוחות בשטח: בין סיכון חיי חיילים לבין שימוש באזרחי האויב כמגן אנושי. הסרט מראה אמפתיה, אבל לא מדלג על הפצע המוסרי שנוצר לחיילים, כפי שהם מעידים בקולם. עיקר הביקורת שלו מופנית לדרגים הגבוהים – שלא נערכו לתמרון בצורה נאותה, העלימו עין מהמצב והפקירו את החיילים להתמודד עם הסוגיה.

מרבית הביקורת על הסרט בכלל לא נוגעת לתוכן שלו. כל מי שצופה בו יתקשה להגיד שהוא איננו מבוסס על תחקיר רציני ומעמיק, ונעשה בצורה אחראית ורגישה. ההתנגדות נוגעת לעצם ההחלטה לפרסם אותו. פה מתבררת מחלוקת מהותית עליה יש להתעכב.

טענה אחת ומרכזית יותר היא החשש לפגיעה בחיילי צה"ל כשהדברים יתפרסמו בעולם. זוהי טענה שמבוססת על קונספציה שגויה. מעבר לכך שהסרט עבר בצנזורה הצבאית ופרטי החיילים טושטשו, בעולם פרסמו על חיילי צה"ל דברים הרבה יותר גרועים, מבוססים יותר או פחות.

הטיעון השני והמהותי ביותר נוגעת לעניין עצמו – האם המרחב הציבורי בישראל צריך לשמש לביקורת על פעולות צה"ל. פה חשוב להבהיר: מוסר הוא לא דבר גנטי, ולא נובע רק מחינוך, אמונה או תרבות. מוסר הוא אופן פעולה של חברה שמסוגלת לבדוק את עצמה, לשאת בתוכה מתחים ומחלוקת, ולהתמודד עם השלכות המעשים של החברים בה. חברה שלא מוכנה להביט בחלקים הלא נעימים שלה, שלא מצביעה – בצורה אחראית – על הכשלים בה, ובמקרה הצורך מענישה – לעולם לא תהיה מוסרית.

עדות לכך אפשר היה למצוא באירוע נוסף שהתרחש השבוע – משפט נתניהו. החלטת השופטת רבקה פרידמן פלדמן 'להסיר מסך' ולחשוף את עמדתה לגבי תיקי ראש הממשלה, חושפת כשלים חמורים בפרקליטות ובמערכת המשפט. אבל היא היא גם מסמנת נקודת חוזקה – של שופטת שמוכנה לשבור שורות, לייצר קונפליקט בתוך המערכת, עבור מה שנכון לפי תפיסת עולמה.