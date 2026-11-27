שישה עובדים בפנימייה שיקומית לנוער בנגב נעצרו בחשד לאלימות כלפי החניכים במקום, כך הותר הבוקר (שישי) לפרסום. השישה, ביניהם מנהל המקום, נעצרו בתחילת השבוע ומעצרם הוארך בבית משפט השלום בבאר שבע עד תחילת השבוע הבא. אף אחד מהחניכים שנפגעו במסגרת, המפוקחת מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לא נזקק בשלב זה לטיפול רפואי.

החשד לאלימות במקום, המופעל כמו רוב מסגרות הרווחה בידי עמותה פרטית, התגלה במסגרת פיקוח של המשרד.

ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים נמסר כי החניכים מלווים והצוות שנשאר במסגרת מטופל בידי גורמי המקצוע. "שלומם, ביטחונם ורווחתם עומדים בראש סדר העדיפויות של המשרד, אשר ימשיך ללוות מקרוב את הנעשה בפנימייה", נמסר מהמשרד.