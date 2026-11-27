חמישים שנה אחרי שהחל לפרסם את מחקרו הגדול על התפתחות הקפיטליזם, ספר ראשון של עמנואל ולרשטיין, מחשובי הסוציולוגים של המאה ה-20, צפוי לראות אור בעברית. 'הקפיטליזם ההיסטורי', חיבורו המבואי מ-1983 מבקש לשפוך אור על הרעיונות שפיתח לאורך עשרות שנות מחקר, ובו מאתגר ולרשטיין את המסגרת הפרשנית המקובלת על התפתחות הקפיטליזם, על הגדרתו ועל מקורות אי השוויון בין המדינות.

ולרשטיין, שנולד ב-1930 למשפחה יהודית ליברלית בניו יורק ונפטר ב-2019, היה מן החוקרים הבולטים במקרו-סוציולוגיה ההיסטורית, ואף כיהן כנשיא האגודה הסוציולוגית הבינלאומית בשנים 1994–1998. בארבעת כרכי The Modern World-System, שראו אור בין 1974 ל-2011, הוא ניסה לספר סיפור רחב בהרבה מזה שהציעו עד לאותו זמן מעבדות המחקר הגבוהות שדנו בקשר בין חברה לכלכלה.

מחכים שהעולם השלישי יתפתח – אבל זה לא קורה

ולרשטיין מתאר את מערכת היחסים הפוליטית כלכלית בעולם המודרני, כפי שהיא משתקפת מעבודת המחקר והניתוח התאורטי השיטתי שניהל במשך עשורים, כשנע ונד בין מעבדות האקדמיה של ארה"ב לבין אפריקה, אסיה, מזרח אירופה ודרום אמריקה. בימים הקרובים יסתיים פרויקט מימון ההמונים שמובילה הוצאת 'נמלה' לשם הוצאת הספר לאור, לצד שני ספרים נוספים.

"כשוולרשטיין חוקר את אפריקה ומגיע אליה ממגדל השן של אוניברסיטת קולומביה בשנות ה-50 וה-60, הוא מבין שמשהו בפרדיגמה הליברלית שעליה חונך פשוט לא עובד", אומר אלי למדן, מו"ל 'נמלה' ומעריץ ותיק של ולרשטיין, "אלו ימי המלחמה הקרה ומאבקי השחרור מהקולוניאליזם, ובאקדמיה, בפוליטיקה ובכלכלה שולטת תפיסה שעכשיו כל העולם השלישי צריך להתפתח לכיוון העולם הראשון. אבל זה לא קורה. המדינות תקועות ולא מצליחות להגיע לרמה הכלכלית והפוליטית שאליה, על פניו, יועדו".

הרקע הדיסציפלינרי של ולרשטיין, שלא הגיע מהפקולטות להיסטוריה, ועצם זה שלא נמנה על חוגי השמאל הפוליטי הרדיקלי של אותם ימים, אפשרו לוולרשטיין להתנתק מפרדיגמות ליברליות מחד ומהמרקסיזם האורתודוקסי מאידך, ולייצר נקודת מבט חדשה על האנומליה האפריקאית שבה פגש. ניתוח מערכות-עולם (World-systems Analysis), התפיסה שפיתח ובאמצעותה חקר את יחסי העולם השלישי עם הראשון במשך עשורים, קבע כי יש להפסיק לבחון את המצב החברתי-כלכלי-פוליטי דרך יחסי הכוחות בתוך החברות והמדינות, אלא להתמקד דווקא ביחסי התלות שבין המדינות – ובמקרה של אפריקה: בינה לבין ארה"ב ואירופה.

'מערכת עולם', כפי שהסביר הסוציולוג הישראלי אולג קומילוק, היא תפיסה רחבה שעל פיה היחסים הכלכליים הבין-מדינתיים הם מערכת היסטורית שלמה שבתוכה מתקיימים יחסים בין ישויות פוליטיות ללא ההפרדה המלאכותית שיצרה האקדמיה בין הכלכלה לפוליטיקה, לגיאוגרפיה ולתרבות, ניתוח מזווית זו תובע להשתחרר מ"הנוקשות הלאומית" המנסה להבין את מצבה של החברה רק מניתוח בלעדי של היחסים בתוך מדינת הלאום שבתוכה היא יושבת.

"היבט מרכזי בניתוח שלו, שאתגר באופן רדיקלי את פרדיגמות המחקר באותה העת, היה שהקפיטליזם לעולם לא מתפתח בתוך מדינת לאום אחת", אומר למדן. "הוא מתאר את הקפיטליזם כתנועה מתמדת, מערכת גלובלית חוצת מדינות של חלוקת עבודה עולמית והצבר הון מתמיד. אנחנו תרגמנו את המושג World-Economy כ'כלכלה-עולם', ולא 'כלכלה עולמית'. המקף מתאר במדויק את השקפתו: מערכת כלכלית שהיא עולם בפני עצמו, שבאותה תקופה תופסת יותר ויותר חלקים על פני כדור הארץ. אם מרקס לימד אותנו על היווצרותה של חברת המעמדות דרך חלוקת העבודה ברמה החברתית, ולרשטיין ביקש להראות לנו אותה דרך חלוקת העבודה ברמה העולמית – כיצד השקעות הון, נתיבי סחר, הגירה ומלחמות בין לאומים מעצבים ומשנים מדינות לאום לא פחות מהתהליכים הפנימיים שלהן".

ההון מופק בפריפריה, ונצבר באזורי הליבה

בניסיון לנתח את מקורו של אי-השוויון והשלכותיו, ולרשטיין מבחין בין אזורים שאותם הוא מגדיר כ'ליבה', ובהם הקפיטליזם יודע לצבור הון, לרכז טכנולוגיות מתקדמות ולספק עושר חומרי, בעוד שבפריפריה הוא מנצל את היחסים החברתיים כדי להפיק מהם עושר עבור עצמו.

ההיסטוריון אלי קוק, שכתב את המבוא לספר, טוען ש'ליבה' ו'פריפריה' במשנתו של ולרשטיין אינם מושגים גאוגרפיים, אלא בראש ובראשונה מושגים כלכליים ופוליטיים. הם מתארים סוגים שונים של פעילות כלכלית ופוליטית ויחסים בתוך שרשראות סחורות היררכיות ולא-שוויוניות של הכלכלה העולמית. לטענת קוק, התאוריה הכלכלית הקלאסית וגם חלקים מן המחשבה המרקסיסטית העניקו לתחרות תפקיד מרכזי בהיווצרות אי-השוויון, ואילו ולרשטיין הפנה את המבט דווקא אל הכוח שמאפשר לבעלי הון להימנע ממנה.

מחקרו מראה שהניצול של תושבי הפריפריה המבוזרים מתבצע בידי כוחות הון המרוכזים בליבת המערכת ומונהגים על ידי אליטה מונופוליסטית. לא תחרות, קובע ולרשטיין, אלא כוח מדיני, פוליטי, פיננסי וחברתי הוא זה שמאפשר לאותם בעלי ההון בליבה, לעיתים בחסות תאגידים או שיטת הפטנטים שהמדינה המערבית יצרה עבורם, להרוויח ממכירת מוצרים מתועשים במחירי עבודה וחומרי גלם זולים, ולהעמיק את העוני במכירה חזרה של המוצרים המוגמרים במחירים גבוהים.

"הכלכלה-עולם היא מנגנון שבאופן מובנה לא מאפשר לאזורים שלמים בעולם להגיע לאותה רמת חיים גבוהה כמו שקיימת בחלק מהמערב, ולנצח משאיר אותם 'מתפתחים'", אומר למדן. "לדעת ולרשטיין, ובניגוד למה שמספרת לנו הכלכלה הקלאסית, עושר תמיד חייב לבוא על חשבון משהו. כמו בכלים שלובים – אם הון מצטבר במקום אחד, זה אומר בוודאות שיש פחות ממנו במקום אחר. ואם רוצים באמת מערכת שוויונית יותר, צריך להקים מערכת הסדרים חברתית-עולמית אחרת".

חזה את שיא ההתפרקות לתקופה הנוכחית

אי-שוויון בין אזורים בעולם היה קיים הרבה לפני הקפיטליזם. מה מיוחד במערכת שוולרשטיין מתאר?

"ולרשטיין עושה חלוקה בין מה שהוא מבין כמערכות שהן 'אימפריה-עולם' – שבהן אותו תחום של חלוקת עבודה חברתית בקנה מידה גדול נשלט על ידי אותו חוק, כמו באימפריה הרומית או באימפריות עתיקות במזרח – לבין הקפיטליזם, שבו אנחנו פוגשים מנגנון כלכלה אחד אך בפיצול פוליטי.

"בספר שתרגמנו לא מוזכר כמעט המונח 'הגמוניה', אבל הוא מזוהה מאוד עם הביקורת של ולרשטיין ומתאר באופן מדויק יותר את המצב הכלכלי-פוליטי של הקפיטליזם: היו תקופות שלשלטון הכלכלי הייתה הגמוניה הולנדית, אחרי זה באה ההגמוניה הבריטית ומאז סוף מלחמת העולם השנייה אנחנו באמריקאית. רוב עבודתו המאוחרת מוקדשת למעקב אחר מה שהוא מבין כהתפרקותה של ההגמוניה האמריקאית, כאשר את שיא ההתפרקות הוא חזה בדיוק לתקופה הנוכחית.

"לא כל החזיונות שלו היו מדויקים. הוא למשל חשב שרוסיה ואירופה ייכנסו לאינטגרציה עמוקה יותר כנגד ארה"ב וסין. ובכל זאת – אנחנו לא יכולים שלא להרגיש שמשהו בניתוח שלו מצליח לתפוס את רוח התקופה – עלייתה של סין, הברקזיט, טראמפ וכו'".

אם הוא היה חוקר מרכזי כל כך, איך קרה שאף ספר שלו לא תורגם עד היום לעברית?

"זה באמת עניין לא ברור. השפעתו על תנועות השמאל והמחשבה השמאלית בכל העולם הייתה משמעותית – אבל גם מחוץ למחנה השמאל, מדובר באחד הסוציולוגים הכי חשובים ומקוריים במאה העשרים, במיוחד במה שנקרא מקרו-סוציולוגיה היסטורית.

"ולרשטיין לא היה היסטוריון, אבל הוא ביקש לבחון את ההיסטוריה בכלים של סוציולוג. היום במחקר ההיסטורי כבר נהייתה סוג של תת-דיסציפלינה שקוראים לה היסטוריה גלובלית, שזה בעצם להסתכל על תהליכים היסטוריים ארוכי טווח. קצת כמו מה שיובל נח הררי עושה. ולרשטיין לא הראשון שעשה את זה, אבל כשהוא עשה את זה, מעט אנשים עשו את זה.

"כשמסתכלים אחורה על כתיבה היסטורית, נגיד במאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20, הרבה אנשים כתבו היסטוריות ארוכות כאלה. אבל בחוגים ההיסטוריים המרכזיים, בשלב מסוים כתיבה כזאת נחשבה רוב הזמן לא מקצועית, כי היא כביכול ניסתה לתפוס את הכול בבת אחת. את ולרשטיין לא עניינה ההיסטוריה כשלעצמה. הוא ביקש לבחון איך התפתחה המערכת הקפיטליסטית לאורך ההיסטוריה. מה שתפס אותי בכתיבה שלו זה שהוא מצליח, בעזרת רוחב יריעה עצום והניסיון התאורטי, לספר סיפור גדול על העולם. אולי בגלל שאנחנו בתקופת משבר ואנשים יותר מנסים להבין את התמונה הגדולה, יש היום ביקוש רב לסוג כזה של סיפורים".

ולרשטיין רלוונטי לישראל?

"אני חושב שהתובנה המרכזית של עבודתו היא שאי אפשר להסביר תהליכים פוליטיים וכלכליים במדינה אחת בלי להתייחס לתמונה הגדולה יותר. ישראל, אולי יותר מכל מקום אחר, ממלאת תפקידים מרכזיים במערכת הזו. בניגוד לחוקרים מרקסיסטים, ולרשטיין חשב שהמערכת העולמית, רוב הזמן לפחות, מתפקדת בצורה טובה. אבל כשהיא נמצאת במשבר, ולרשטיין כינה אותה ביפורקציה – נקודת המזלג – אז נכנס למשחק הגורם הסובייקטיבי של הפעילות האנושית ונוצרת הזדמנות לשנות.

אנחנו נמצאים במשבר שאין לדעת לאן הוא יוביל. קריסת הקפיטליזם יכולה להביא למשהו שוויוני יותר או לחלופין לצורות חדשות של דיקטטורה, אבל נכון לעכשיו, על פי ולרשטיין, נוצר חלון הזדמנויות. אני מקווה שהוצאת הספר תשלח חוקרים, אנשי דעת ומומחים ללמוד אותו ולנתח את ישראל וההיסטוריה העכשווית בכלים שהוא יצר".