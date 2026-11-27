יו"ר ישר גדי איזנקוט אמר היום (שישי) שהליכוד סירב לפשרות בנושא הרפורמה המשפטית וועדת חקירה לטבח 7.10. בליכוד הכחישו את הדברים.

לדבריו, "בשבועיים האחרונים, צוותי המו״מ של ישר! והליכוד נפגשו חמש פעמים, כאשר במספר ימים מתוכם, הליכוד סירב לתאם פגישות בתדירות גבוהה כפי שהצענו. שבועיים וחמש פגישות הם פרק זמן מספק בו ניתן היה להגיע כבר להסכם, אם היו רוצים בו.

אנחנו היינו נכונים לפשרות, פשרות אמיתיות ומהותיות, למרות שלא היינו חייבים בכך.

כך לדוגמה, בנושא ועדת חקירה ממלכתית, הסכמנו לאמץ מרכיבים ממתווה נשיא המדינה ולבקש מנשיא בית המשפט העליון להתייעץ מעבר למה שהוא נדרש לפי החוק, בטרם מינויה של הועדה. בנושא ההפיכה המשטרית, הסכמנו לייצר ועדה משותפת של המפלגות שתקדם רפורמה רחבה ומוסכמת במערכת המשפט וביחסים בין הרשויות בישראל, בפרקי זמן קבועים מראש, במקום החוקים שעברו באופן דורסני ושנוי במחלוקת (שכמובן דרשנו לבטל בטרם הקמת הממשלה).

מדובר בנושאים שבנפשנו, וכאלו שהפשרות בהם גובות מחירים פוליטיים בקרב קהל הבוחרים שלנו. ובכל זאת, למען אחדות אמת ולמרות שבניגוד לליכוד לנו יש אופציות פוליטיות אחרות ביד, היינו נכונים לעשות אותן.

הליכוד מצידו, לא היה נכון להתפשר וסירב במשך שבועיים לשים כל הצעה קונקרטית על השולחן.

בשורה התחתונה: הם לא נוהגים ופועלים כמי שרוצים אחדות ושותפות, אלא כמי שנחושים למשוך זמן ככל הניתן עד לסיום תקופת המנדט, לפלג את גוש השינוי ולדרדר את ישראל לבחירות נוספות תחת הממשלה היוצאת. מצב שכל מפלגות השינוי והתיקון הגדירו כמסוכן לישראל."

בליכוד הגיבו לדברים ואמרו כי "בזמן שאתה שולח בידך האחת את הצוותים לפגישות המו״מ לממשלת האחדות, בידך השניה כבר סגרת ממשלה שמאל מסוכנת, חילקת את תיקי הממשלה ואתה עובד בלהלבין את הישיבה עם תומכי הטרור בהם אתה תלוי. הציבור כבר מזמן לא קונה את הספינים שלך. למרות כל ההתנהלות הזו ולנוכח האתגרים הנצבים בפני עם ישראל, ידנו מושטת לממשלת האחדות ונעשה הכל כדי להשיגה".

איזנקוט ציין שנחתמו הסכמים קואליציוניים עם ישראל ביתנו והדמוקרטים – על אף שהסכמים אלו לא פורסמו – ושהוא פועל לחתימת הסכם עם מפלגת ביחד. לדבריו, "אני רואה חשיבות גדולה מאוד בכך שנפעל יחד כבסיס איתן לממשלה הבאה. בכל תרחיש להקמת ממשלה בכוונתי לפעול יחד עם שותפיי בתיאום ושיתוף. מותר כמובן שיהיו חילוקי דעות ואי-הסכמות, אבל נבחרנו למען מטרה ברורה: הקמת ממשלה חדשה וטובה לישראל שתגן עליה כמדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית וליברלית".