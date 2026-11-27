משרד הבריאות הודיע היום (שישי) כי כלב ביתי, נמצא נגוע בכלבת בעיר מע'אר. עשרה אנשים שנחשפו לכלב הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת,החקירה האפידמיולוגית נמשכת.

הכלב הנגוע הוא מגזע ג'ק ראסל בצבע לבן. במשרד מבקשים מכל מי שהיה במגע עם הכלב, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם הכלב או עם בעל חיים משוטט באזור האירוע בין התאריכים 11.11.2026 ועד 25.11.2026 כולל, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת, בטבריה, בטלפון 04-6710300 או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. אין צורך בקביעת תור. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

משרד הבריאות מבקש:

* מהורים לילדים ששהו באזור לברר עם ילדיהם אם באו במגע עם הכלב או עם בעלי חיים משוטטים, ובמידת הצורך לפנות ללשכת הבריאות.

* מבעלי חיות מחמד שחיית המחמד שלהם באה במגע או שעלולה היתה לבוא במגע עם הכלב הנגוע, לפנות לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול.

* להעביר את המידע למי ששהה באזור וביישובים הסמוכים בתקופה האמורה.

במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים יש לשטוף מיד את המקום במים זורמים ובסבון כ-15 דקות, לחטא אותו ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת, אין צורך בקביעת תור.

בתחילת השבוע נפטרה אשה בת 30 מאזור השפלה, שנדבקה בכלבת מכלבה שהתגלתה כנגועה במחלה.