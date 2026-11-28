מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן ולקראת בוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות: תל אביב 24-16 מעלות, ירושלים 24-15, חיפה 24-18, באר שבע 25-13, צפת 23-15, טבריה 28-17 ואילת 28-18.

מזג האוויר מחר (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

בשני יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות יעלו והלחות תרד. משעות אחה"צ הרוחות יתחזקו ולקראת ערב צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ברוב אזורי הארץ. קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח.

בשלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים ירדו בצפון הארץ ובמישור החוף וילוו בסופות רעמים יחידות. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והן יהיו נמוכות מהרגיל. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני, בעיקר בשעות הבוקר. ינשבו רוחות מתונות עד ערות ובדרום הארץ ייתכן אובך.