צה"ל תקף וחיסל אמש (שישי), במרחב העיר עזה, את המחבלים אחמד ספיאן מוחמד עלי אבו חצירה ומעאד יוסף עליצבח, מפקד חוליית ארטילריה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, כך דיווח דובר צה"ל.

לאורך המלחמה ובעת האחרונה בפרט, המחבלים קידמו פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר וטרם התקיפה ננקטו אמצעי זהירות על מנת לצמצם ככל הניתן את הנזק הצפוי לאזרחים כתוצאה מהתקיפה.

במקביל להיותם מחבלים, השניים עבדו כמאבטחים במרפאה של ארגון רופאים ללא גבולות (MSF). לפי דובר צה"ל, זוהי דוגמה נוספת להיטמעות של ארגון הטרור חמאס בארגונים בינלאומיים.

רופאים ללא גבולות הודיעו כי הותקפה מרפאה שלהם בעזה וכי השניים היו חלק מהפעילים בה, כך דווח באל ג'זירה. לדברי הארגון, צה"ל תקף את המרפאה אף על פי שהמרכזים שלהם נושאים בבירור את הלוגו של הארגון, הוא עודכן לגבי מיקומם והיה מודע אליהם.

דובר צה"ל אמר כי בניגוד לנטען, התקיפה לא בוצעה לעבר בית חולים ולא נגרם נזק לתשתיות רפואיות במרחב.