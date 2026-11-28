יום ראשון (22/11)

שני עובדים, בני 49 ו-38, מעדו ונלכדו בחול בתוך בור באתר בנייה במכון ויצמן למדע ברחובות. שניהם נחבלו בגפיים, מצבם הוגדר קל וקל עד בינוני.

שני עובדים, בני 61 ו-50, נחתכו מזכוכית שנשברה במהלך עבודתם ברחוב הפלדה בהרצליה. השניים פונו במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים שיבא בתל השומר ולבית החולים מאיר.

עובד בן כ-60 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה במוקייבלה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים רמב"ם.

יום שני (23/11)

עובד בן כ-30 נפצע קל לאחר שמלגזה עלתה על רגלו במהלך עבודתו במפעל ברחוב התעשייה בערד.

יום שלישי (24/11)

עובד בן כ-50 נפל ממדף שעליו טיפס במהלך עבודתו במפעל בטבריה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלת ראש למרכז רפואי צפון (פוריה).

עובד בן כ-30 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בקיסריה. הוא פונה במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים הלל יפה.

עובד בן 46 נפל מגובה של כשלושה מטרים במהלך עבודתו במפעל ברחוב הבנאים באשדוד. הוא פונה במצב בינוני עם חבלה בגב לבית החולים אסותא אשדוד.

יום רביעי (25/11)

עובד בן כ-30 נפצע במהלך עבודתו סמוך ליישוב בניה ופונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים קפלן.

עובד בן 78 נפל מגובה של כחמישה מטרים במהלך עבודתו במפעל ברחוב ענבר בפתח תקווה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים בילינסון.

יום חמישי (26/11)

עובד בן 45 נפצע במהלך עבודתו בסחנין. הוא פונה לבית החולים רמב"ם במצב קשה עם חבלת ראש.

עובד זר בן כ-40 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב נחל שרביט באופקים. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלת ראש.

יום שישי (27/11)

עובד בן 38 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב נתן אלבז בהרצליה. הוא פונה לבית החולים בילינסון במצב בינוני עם חבלת ראש.