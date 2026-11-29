לוחם הטאקוונדו הפראלימפי עדנאן מילאד זכה אתמול (שישי) במדליית הזהב בקטגוריית המשקל של עד 63 ק”ג בפיינל הגרנד פרי שנערך באסטנה, קזחסטן.

זוהי מדליית הזהב הראשונה בקריירה של מילאד בתחרות בסדר גודל זה. הוא עשה זאת שבוע בלבד אחרי שהוכתר לסגן אלוף העולם. ההישגים המרשימים מבססים את מעמדו בצמרת העולמית כאחד הספורטאים המובילים בקטגוריית המשקל שלו לקראת המשחקים הפראלימפיים בלוס אנג’לס 2028.

"אני שמח מאוד על הזכייה במדליית הזהב הראשונה שלי בתחרות ברמה הזאת, שהיא התחרות החשובה ביותר אחרי אליפות העולם", אמר מילאד בסיום התחרות והוסיף "אחרי מדליית הכסף בשבוע שעבר, אני גאה לעמוד סוף סוף על המדרגה הגבוהה ביותר בפודיום. אני מרוצה מהיכולת שהצגתי ומההתקדמות שלי בתקופה האחרונה. ההישגים האלה נותנים לי הרבה ביטחון להמשך הדרך. המטרה שלי היא להמשיך להשתפר, לשמור על המקום בצמרת העולמית ולהגיע למשחקים הפראלימפיים בלוס אנג’לס כמועמד למדליה״.

פיינל הגרנד פרי הוא התחרות היוקרתית ביותר בסבב התחרויות העולמי בטאקוונדו פראלימפי אחרי אליפות העולם, ואליה מוזמנים רק שמונת הספורטאים הבכירים בדירוג העולמי בכל קטגוריית משקל. התחרות מעניקה ניקוד משמעותי במיוחד לדירוג הפראלימפי ויש לה חשיבות רבה במאבק על הכרטיסים למשחקים הפראלימפיים.

מילאד, שהגיע לתחרות כשהוא מדורג שני בעולם, פתח את התחרות בניצחון ברבע הגמר על אייבק ז’ומנגאלי מקזחסטן. בחצי הגמר ניצח 1:2 את הספרדי מרטין וייאלובוס לאחר קרב מותח במיוחד והבטיח את מקומו בגמר. בקרב הגמר הציג מילאד יכולת מרשימה, ניצח את האוזבקי זוחרידין טוחירוב בתוצאה 0:2 וזכה במדליית הזהב.

בקטגוריית המשקל עד 58 ק”ג, הלוחם הישראלי אסף יסעור, המדורג ראשון בעולם, פתח את התחרות בניצחון 0:2 על נישנבק אקטלאוב מקזחסטן והעפיל לחצי הגמר. בחצי הגמר מול עלי ג’אן אוזג’אן מטורקיה, נפסל יסעור בעקבות פגיעה לא מכוונת בראשו של יריבו, האסורה על פי חוקי הטאקוונדו הפראלימפי, ובכך סיים את דרכו בתחרות.

מאמן נבחרת ישראל, יחיעם שרעבי, אמר בסיום התחרות: “עדנאן התקדם מאוד בשנה האחרונה והוכיח שהוא יכול לנצח את הספורטאים הטובים בעולם. שני ההישגים שלו בשבוע האחרון הם תוצאה של עבודה קשה לאורך זמן. אנחנו מאוד מרוצים מהדרך שהוא עושה ונמשיך לעבוד כדי שיגיע למשחקים הפראלימפיים בלוס אנג’לס כאחד המועמדים המובילים לזכייה במדליה, ואפילו במדליית הזהב”.