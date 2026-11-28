צבא ארה"ב הדף כשישה רחפנים שתקפו בסיס צבאי בריטי מוקדם יותר החודש לפי דיווח בפייננשל טיימס הבריטי. האירוע התרחש ב-13 בנובמבר בבסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהית' שבסאפוק. התקרית דווחה באותה עת, אך מעט פרטים פורסמו. איראן חשודה בקשר לאירוע.

לייקנהית', בה שוכנת כנף הקרב ה-48, היא בסיס מטוסי הקרב האמריקאי הגדול ביותר באירופה, עם כמעט 7,000 אנשי צוות.

בתקרית, נעשה בהצלחה שימוש טכנולוגיית נגד-רחפנים אמריקאית כדי להדוף את הרחפנים אך לא נמצאו לאחר מכן על ידי אנשי צוות בריטיים או אמריקאים. בעקבות כישלון לכידת הרחפנים ישנו ספק האם מישהו מהם נשא מטען דוגמת נשק, ציוד ריגול או ציוד אחר.