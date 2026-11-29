אדווה כהן (מכבי ת"א) ואמיתי יונה (לידר נתניה) זכו אתמול (שישי) באליפות ישראל במרוצי שדה. האליפות התקיימה בפארק הירקון בהשתתפותם של 80 רצות ורצים מהבכירים בישראל. לאה דויטש (לידר ירושלים), בתה של אלופת ישראל במרתון ביטי דויטש, סיימה במקום השלישי במקצה הקדטיות.

הבוגרות רצו 7,800 מטרים, כשעל הפודיום סיימה ראשונה כהן עם התואר אלופת ישראל בתוצאה 27:25 דקות. מיד אחריה בורטוקן טסרה (מכבי ת"א) במקום השני עם 31:37 ובמקום השלישי ליאורה בן שואב (מכבי ת"א) עם 32:14.

במקצה הגברים, אמיתי יונה (לידר נתניה) סיים עם 24:39 דקות וזכה בתואר "אלוף ישראל במרוצי שדה", במקום השני טל אבידן (מכבי ראשל״צ) עם התוצאה 25:45 ושלישי על הפודיום יובל בינדר (הפועל עמק חפר הדסה נעורים) עם 26:34 דקות.

במקצה הנערים, האתלטים רצו מרחק של 4,600 מטרים. ארבל אנזל (לידר ירושלים) סיים במקום הראשון בתוצאה 14:40 דקות. יותם טייה (לידר נתניה) המשיך לככב במקצה הקדטים, רק שבוע לאחר שקבע את שיא ישראל ב-10 מטרים במרתון חיפה, וזכה בזהב במקום ה-1 עם 14:41 דקות. אצל הנערות, דניאל רוזנברג (מכבי ת״א) זכתה בזהב לאחר שהגיעה לתוצאה של 21:12 דקות.

במקצה הקדטיות, קסניה קובלסקי (מכבי פ"ת) זכתה במדליית הזהב עם תוצאה של 17:48 דקות, אחריה הגיעה במקום השני אסתר הדסה כהן סקלי (לידר ירושלים) עם התוצאה 17:52. אחריה הגיעה למקום השלישי דויטש (לידר ירושלים) בתוצאה 19:32.

בענף ריצת השדה המרוץ מתקיים באוויר הפתוח, על קרקע טבעית. אליפות ישראל במרוצי שדה מתקיימת מדי שנה מאז 1962.