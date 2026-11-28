מוקדם יותר היום (שבת), תקפו רעולי פנים ישראלים שביצעו עבודות חשמל סמוך לכפר אל מועייר שבחטיבת בנימין. לפי דובר צה"ל, מספר צוותי מג״ב היו פרוסים במרחב השטח, למניעה וסיכול אלימות וטרור אך לא היה כוח צמוד לנקודת האלימות שזיהה את האירוע. הכוחות קפצו מיד בקבלת הדיווח, אך החשודים ברחו לפני הגעתם. האירוע מתוחקר בצה״ל.

מפקד פיקוד המרכז ביצע הערכת מצב משותפת עם מחוז ש״י, מפקד אוגדת איו״ש, ראש המנהל האזרחי, מפקד מג״ב איו״ש ונציגי שב״כ.

חברת החשמל פרסמה הבהרה לפיה עובדי חברת חשמל לישראל לא פעלו הבוקר באזור בנימין ולא נפגעו באירוע האלימות המדווח.