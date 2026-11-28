ראש הממשלה לשעבר ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, הודיע הערב (שבת) בהצהרה כי הוא מסכים שיו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, גדי איזנקוט, יכהן ראשון כראש הממשלה במסגרת ממשלת אחדות, בעוד הוא עצמו יכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. נתניהו קרא לפתוח באופן מיידי במשא ומתן להקמת הממשלה והביע נכונות להגיע לפשרות, בין היתר בסוגיית הגיוס.

בתגובה להצהרה הזמין איזנקוט את נתניהו ואת צוות המשא ומתן שלו לפגישה עוד הלילה במלון דן אכדיה בהרצליה, כדי לדון בקווי היסוד של הממשלה ובנושאי מדיניות. איזנקוט טען כי כבר ביום ראשון האחרון העביר לנתניהו הצעה מפורטת בערוץ חשאי שהוקם לבקשתו, אך עד כה לא קיבל עליה תשובה.

נתניהו: "אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד"

בהצהרתו אמר נתניהו כי אף שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, הוא מוכן לוותר על הדרישה לעמוד בראש ממשלת האחדות בתחילת כהונתה.

"הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט", אמר. "מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה".

עם זאת, נתניהו הבהיר כי הוא מוכן לוותר על הדרישה לכהן ראשון. "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי".

נתניהו הוסיף: "אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה".

נתניהו: "בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים"

בפתח הצהרתו התייחס נתניהו להתפתחויות האחרונות במשפטו והודה לבני משפחתו ולתומכיו. "לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר, שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות", אמר.

בהמשך התייחס לאירועים שהתרחשו בכנסת בימים האחרונים. "ראינו מראות מזעזעים בכנסת, עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות", אמר. נתניהו טען גם כי ביום רביעי האחרון הביאה דרישתן של רע"מ והמשותפת להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע את החזרת גופותיהם של מחבלים למשפחותיהם.

לדבריו, "מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים".

נתניהו טען כי מפלגות שהוא מכנה "תומכות טרור" מתכננות לקדם מתן אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שייכנסו לישראל מיהודה ושומרון, מעזה וממדינות שכנות במסגרת איחוד משפחות, להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב, לסגת מאזורי הביטחון בעזה, בסוריה ובלבנון ולהקים מדינה פלסטינית בחסות איראן.

עוד טען כי חלק מחברי המפלגות הערביות מציגים עמדות מתונות בעברית, אך מביעים בערבית תמיכה בארגוני טרור ובהשמדת ישראל. נתניהו ייחס זאת לעקרון ה"תקייה", והביא כדוגמה את דבריו של ח"כ בכר עואודה מהרשימה המשותפת, שלפיהם "נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו".

"רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה", אמר נתניהו.

לדברי נתניהו, בעקבות ההתפתחויות במשפטו והאירועים בכנסת, גברו הקריאות להקמת ממשלת אחדות, גם בקרב מי שלא הצביעו עבורו. "מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות".

"אחדות זו היא צו השעה", הוסיף. "אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי".

נתניהו התייחס גם למחלוקות סביב סוגיית הגיוס ואמר כי ניתן להגיע להסכמות בנושא במסגרת ממשלת אחדות. "נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים", אמר.

איזנקוט בתגובה: "מזה כשלושה שבועות אנחנו נתקלים בסירוב והתחמקות"

בעקבות הצהרת נתניהו מסר איזנקוט כי הוא נכון לבחון כבר ביממה הקרובה את רצינות כוונותיו של הליכוד להקים ממשלת אחדות. לדבריו, הצעה מפורטת שהועברה לנתניהו ביום ראשון האחרון בערוץ חשאי שהוקם לבקשתו, וכללה פשרות משמעותיות בנושאי מהות, טרם זכתה למענה.

"האחדות לה ישראל זקוקה, לה אני נכון ועבורה אני מוכן לשלם מחירים פוליטיים – היא אחדות בין אזרחי ישראל על בסיס ערכים; אחדות של דרך חדשה ואחרת, שתוקיר ותעלה על נס את הסולידריות הישראלית אותה אני רואה כרכיב בסיסי בביטחון הלאומי של ישראל", אמר איזנקוט.

"לכן, ביום ראשון האחרון הועברה הצעה מפורטת לנתניהו בציר חשאי, שהוקם לבקשתו, שכללה התייחסות לנושאי מהות. בחלקם, כפי ששיתפתי אתכם לפני כניסת השבת, הועברו עמדות פשרה משמעותיות מצידנו. כל זאת, בטרם חתמנו על הסכם קואליציוני אחר. עד רגע זה לא הוחזרה אלינו תשובה לנושאים אלו".

איזנקוט הוסיף: "מזה כשלושה שבועות צוותי ואני מציעים ומנסים לנהל משא ומתן אמיתי, כן ומואץ אך נתקלים בסירוב והתחמקות. בזמן שחלף גובשו קווי היסוד של הממשלה שבכוונתי להביא להשבעה בימים הקרובים והם יהוו בסיס לכל ממשלה עתידית בראשותי".

בהמשך הזמין את נתניהו ואת צוותו לפגישה עוד הלילה: "אם הליכוד נכון לאחדות אמת, אני נכון לבחון ביממה הקרובה את מידת הרצינות שלו ומזמין את נתניהו ואת צוותו, עוד הלילה, למלון דן אכדיה בהרצליה, שם אני נמצא עם צוות המו"מ שלי, לניהול משא ומתן אמיתי ומואץ על קווי יסוד ונושאי מדיניות – על בסיס ההצעה המפורטת, לה נתניהו טרם השיב".

איזנקוט סיים את דבריו: "אני מחוייב לאזרחי ישראל, כולל אלו שלא הצביעו לי ולשותפיי – להמשיך ולפעול על מנת להביא להקמת ממשלה טובה לכלל אזרחי ישראל כבר בימים הקרובים".

בנט בירך על ההחלטה, אך הזהיר: "אסור לאפשר מריחת זמן או דיוני סרק"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, בירך על נכונותו של נתניהו לאפשר לאיזנקוט לכהן ראשון, אך הדגיש כי על נתניהו להוכיח שמדובר בכוונה אמיתית להקים ממשלת אחדות.

"נתניהו קיבל את ההחלטה הנכונה כשהודיע כי מוכן לממשלת אחדות בראשות איזנקוט תחילה, ממשלה על בסיס ברית המשרתים", אמר בנט. "ליבת ממשלה כזו היא מפלגות המייצגות את הציבור הציוני המשרת. לא נהיה תלויים במפלגות קצה לא ציוניות. הציבור המשרת והעובד יקבל מחדש את ההובלה של מדינת ישראל מידיי מפלגות קצה מגזריות שאינן ציוניות".

עם זאת, בנט הבהיר כי אין להסתפק בהצהרה. "כעת חובת ההוכחה כי מדובר בכוונה אמיתית ולא במס שפתיים היא על נתניהו", אמר. "אסור לאפשר מריחת זמן או דיוני סרק שמטרתם סיכול הקמת ממשלה בלעדיו. הזמן קצר. נתנהל תחת העיקרון: כבדהו, חשדהו, ושוב חשדהו. והעיקר, מהר".

בנט הציג גם את העקרונות שלדבריו צריכים להנחות את הקמת ממשלת האחדות: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים, הגעה להסכמות בנוגע למערכת המשפט תוך עצירת כניסתם לתוקף של חוקי המהפכה המשפטית, קידום "מהפכת המשרתים" ודאגה לחיילים, לצד מענה לצורכי צה"ל שיאפשר לישראל להגן על אזרחיה.

סמוטריץ' בירך על ההצעה; גולן, לפיד, ג'בארין ולזימי הביעו התנגדות

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', בירך על הצעת נתניהו ואמר כי הוא מוכן להיות ערב להסכמות שיושגו בינו לבין איזנקוט. "הושטת היד של רה"מ נתניהו לאחדות היא אמיתית וכנה. אני יודע את זה כמי שישב איתו שעות רבות בנושא בימים האחרונים והיה שותף להתלבטויות ולהכרעה".

סמוטריץ' הוסיף: "אני מברך אותו על כך ומוכן להיות ערב לכל סיכום אליו הוא יגיע עם איזנקוט ושותפיו".

לדבריו, "אני קורא לגדי איזנקוט ולכל חברי הכנסת הציוניים בשמאל לזנוח את רעיון העיוועים של ממשלת מיעוט שנשענת על אויבי ישראל, להושיט יד חזרה לאחים ולהקים ממשלת אחדות לאומית רחבה".

מנגד, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הגיב להצהרת נתניהו וקרא להקים ממשלת שינוי והצלה. "די לשטיקים ולטריקים. נתניהו הפסיד. חובתנו לכבד את רצון הבוחר ולהקים ממשלת שינוי והצלה", אמר.

גם ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, הסתייג מההצעה: "מדובר בעוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".

לפיד הוסיף כי יש להשביע תחילה ממשלה בראשות איזנקוט, ורק לאחר מכן לבחון את האפשרות להרחבתה. "הדרך היחידה לבחון את ההצעה היא להשביע ממשלה בראשות איזנקוט ורק אז אפשר יהיה לנהל מו"מ על האפשרות להרחבתה", אמר.

יו"ר הרשימה המשותפת, פרופ' יוסף ג'בארין, דחה אף הוא את הצעת נתניהו וכינה אותה "ספין ממוחזר". לדבריו, "נתניהו שוב ממחזר ספינים במטרה לסכל חילופי שלטון. הרוב הדמוקרטי הכריע: יש להחליף את ממשלת הדמים וההפקרה הזאת".

ג'בארין הוסיף: "הגיע הזמן לממש את הרצון המשותף של הציבור כולו, יהודים וערבים כאחד, ולהדיח את נתניהו עוד השבוע".

גם ח"כ נעמה לזימי התייחסה להצהרת נתניהו: "מספיק לקרוא את ההצהרה המסיתה של נתניהו כדי להבין מהי אחדות נוסח האיש שקרע חברה שלמה".

לזימי הוסיפה: "במקום לתת יד למעשה נוכלות של מי שבמשמרתו ומימונו היה טבח השבעה באוקטובר, נשביע ממשלת שינוי עוד השבוע ונעביר ועדת חקירה ממלכתית".