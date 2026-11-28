יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, אמר הערב (שבת) בריאיון לדנה ויס בתוכנית "חדשות סוף השבוע" של חדשות 12 כי "חמאס הוא ארגון טרור". עבאס, שנמנע עד כה מלהגדיר את חמאס במפורש כארגון טרור, אמר את הדברים בהתייחסו להצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח שבעה באוקטובר, שעליה חתומה סיעתו. במהלך הריאיון התייחס גם למשא ומתן להקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט, לאפשרות שרע"ם תצטרף אליה ולאיומים על חייו בעקבות עמדותיו הפוליטיות.

בריאיון טען עבאס גם כי ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו סיפר לו במהלך מבצע שומר החומות על יחסיו עם מנהיג חמאס יחיא סינוואר, וכי הדברים עוררו בו תדהמה. לדבריו, הוא בחר לחשוף את השיחה רק לאחר שנתניהו האשים את רע"ם בתמיכה בטרור בנאומו בכנסת.

"חמאס ארגון טרור. את לא רואה שכתוב שם? זהו, נגמר האירוע"

במהלך הריאיון הציגה ויס לעבאס את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח שבעה באוקטובר, שעליה חתומה רע"ם לצד חברי כנסת נוספים. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי חמאס וארגוני טרור נוספים ביצעו מתקפת טרור נגד ישראל, וכן מופיע הביטוי "ארגוני הטרור, ובראשם חמאס".

כשנשאל עבאס מה משמעות הדברים, השיב: "מגדיר את חמאס כארגון טרור". בהמשך הוסיף: "שחמאס ארגון טרור. את לא רואה שכתוב שם? זהו, נגמר האירוע".

ויס שאלה מדוע נמנע עד כה מהגדרה מפורשת של חמאס כארגון טרור. עבאס השיב כי עמדתו נגד פעולות טרור הייתה ברורה לאורך השנים, אך לטענתו נעשה שימוש פוליטי בדרישה שיגדיר את הארגון.

"אנחנו גינינו והגדרנו את הפעולות כפעולות טרור, לחלוטין. אבל יש אנשים שמשתמשים בזה כמשהו פוליטי, ולכן דחקו אותנו בהקשר הזה לפינה", אמר. הוא הוסיף כי חשש שההגדרה תשמש להצדקת פגיעה בכלל האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה.

כשנשאל מדוע בחר לומר את הדברים דווקא כעת, השיב: "יכול להיות שאם הצעת החוק לא הייתה מונחת על השולחן, ושני חברים שלנו חתומים עליה והצבענו עבורה, יכול להיות שלא הייתי אומר את זה".

ויס שאלה אם המתין עם ההצהרה כדי לקבל תמורה פוליטית במשא ומתן הקואליציוני. עבאס דחה את ההנחה כי מדובר בשינוי בעמדתו, אך הודה כי התקשה להסביר את עיתוי ההתבטאות. כשנשאל מדוע חיכה עד כה, אמר: "אין לי תשובה". בהמשך הסביר: "נקודת המבט שלי הייתה שאני לא צריך להצהיר את ההצהרה הזאת, למרות שיש לי דעה מוצקה".

עבאס: "בוודאי" שחיי בסכנה בעקבות ההתבטאות

עבאס התייחס גם להשלכות האפשריות של דבריו על ביטחונו האישי. כשנשאל אם האמירה עלולה לפגוע ביכולתו לשמש גשר בין החברה הישראלית לחברה הפלסטינית, השיב: "יכול להיות". כשנשאל אם סיכן בכך את משפחתו, השיב תשובה דומה.

ויס שאלה אם חייו מאוימים יותר בעקבות הריאיון, ועבאס השיב: "בוודאי". לשאלה מדוע, אמר: "כי מישהו יחשוב, או-קיי, הוא האויב שלנו, בוא נחסל אותו".

עבאס סיפר כי העביר בעבר לקצין הכנסת הודעות על איומים שקיבל מאזרחים יהודים, מערבים, מפלסטינים ומארגוני פשיעה. עם זאת, הבהיר כי האיומים מצד יהודים לא היו קשורים באופן ספציפי להגדרתו את חמאס כארגון טרור.

לדבריו, גם בחברה הערבית קיימות דעות שונות בנוגע להתבטאות. "יש אנשים שאמרו לי 'אסור לך להגיד את זה', ויש אנשים שאומרים לי 'תגיד את זה וזהו, בוא נגמור עם הסיפור הזה'", סיפר.

"לא יכול להיות שראש ממשלת ישראל נותן אמון ביחיא סינוואר"

בחלק אחר של הריאיון שב עבאס לשיחה שלטענתו קיים עם נתניהו במעון ראש הממשלה בבלפור במהלך מבצע שומר החומות. לדבריו, נתניהו סיפר לו על יחסיו עם יחיא סינוואר ואמר כי השניים מבינים זה את זה.

"נזכרתי בשיחה שהייתה לי איתו בבלפור, בזמן שומר החומות, שהוא מספר לי על היחס שלו עם סינוואר. שניהם מבינים אחד את השני", אמר עבאס.

כשנשאל כיצד הגיב לדברים, השיב: "אני נדהמתי. אמרתי, לא יכול להיות שראש ממשלת ישראל נותן אמון ביחיא סינוואר. מה זה צריך להיות?".

עבאס הסביר כי לא חשף את השיחה לאחר טבח שבעה באוקטובר משום שהחליט למסור את המידע שברשותו במסגרת ועדת חקירה, אם יוזמן להעיד בפניה. לדבריו, החלטתו לחשוף את הדברים השתנתה בעקבות נאומו של נתניהו בכנסת, שבו האשים את רע"ם בתמיכה בטרור.

כשנשאל אם יש בידיו מידע נוסף על נתניהו, השיב בחיוב, אך הדגיש: "אני חס וחלילה לא מנסה לאיים או לסחוט אף אחד. אני לא רוצה לחשוף שום דבר, אבל בתנאי. די, תפסיק, תנהג באחריות".

עבאס הוסיף כי אין לו מחויבות לנתניהו אם ימשיך, לדבריו, להסית נגד רע"ם. "אנחנו לא תומכי טרור, נקודה", אמר.

"היעד הוא להקים ממשלה לארבע שנים ולעבוד"

בהתייחסו למגעים להקמת ממשלה בראשות יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, אמר עבאס כי רע"ם תומכת במהלכיו, אך אינה דורשת להיות הראשונה שתקיים משא ומתן קואליציוני.

"אנחנו המלצנו על איזנקוט להוביל את התהליך להקמת הממשלה, והוא עושה את זה. אנחנו תומכים במהלכים שלו, רואים לנכון לבנות את התהליך בשלבים הגיוניים", אמר.

לדבריו, המשא ומתן עשוי להתנהל בהדרגה עם המפלגות השונות, ובהן ישראל ביתנו, ביחד, המפלגות החרדיות, הדמוקרטים ורע"ם.

עבאס הסביר כי מטרתו אינה מסתכמת בהחלפת ממשלת נתניהו. "היעד הוא לא רק להקים ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו. היעד הוא להקים ממשלה לארבע שנים ולעבוד", אמר.

כשויס הציגה בפניו את אמירתו של אביגדור ליברמן שלפיה ממשלה שתישען על המפלגות הערביות תחזיר את נתניהו לשלטון עם 70 מנדטים, נשאל עבאס אם הוא מסכים לדבריו. "אני חותם על זה", השיב, והסביר: "פעם התלהבתי ורציתי בכל מחיר שתקום ממשלה. היום אני רוצה שבכל מחיר הממשלה תתפקד ארבע שנים".

כשנשאל אם רע"ם כבר חלק מהקואליציה המתגבשת, השיב: "אנחנו נוהגים כחלק מהגוש שאמור להיות קואליציה".

לדבריו, מפלגתו מוכנה לגלות סבלנות ולקבל החלטות קשות כדי לאפשר את הקמת הממשלה. "נבלע המון צפרדעים, אבל אנחנו רוצים לראות את התוצר הסופי", אמר. כשנשאל אם גם תקנות יהודה ושומרון הן דוגמה להחלטה קשה שרע"ם עשויה לקבל, השיב: "אחת מהם".

עבאס התייחס גם לאפשרות של פעולות צבאיות בעת כהונת הממשלה העתידית. "אנחנו לא נכנסים לממשלה כדי להחליט ולנהל את מדיניות הביטחון והחוץ של מדינת ישראל", אמר. "אנחנו רוצים לשמור על ביטחונם האישי של האזרחים באופן כללי, וערבים באופן ספציפי".

ארבעת התנאים של איזנקוט: "תלוי מה הצד השני מבין מהדברים"

ויס הציגה לעבאס את ארבעת התנאים שהציב איזנקוט לשותפות בממשלה: הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית, מחויבות לערכי מגילת העצמאות, חובת שירות צבאי, לאומי או אזרחי לכלל אזרחי ישראל, והכרה בחמאס כארגון טרור לצד החובה להביא לסיום שלטונו וכוחו הצבאי ברצועת עזה.

עבאס אמר כי הוא מכיר במדינה כיהודית ודמוקרטית, וכי רע"ם מקבלת את תוכנה של מגילת העצמאות ואף דורשת את יישומו. בסוגיית השירות אמר כי מפלגתו הציגה מתווה לשירות אזרחי.

בנוגע לדרישה להכרה בחמאס כארגון טרור ולפירוק כוחו הצבאי והשלטוני, אמר עבאס כי יש לבחון את משמעות התנאי. "בהקשר הזה דובר על כך שהממשלה מקבלת את התוכנית של הנשיא טראמפ – לפרק את חמאס מנשקו, ליצור שלטון אזרחי שלא קשור לחמאס ולהתחיל תהליך של שיקום".

כשנשאל אם משמעות הדבר היא שהוא עומד בכל ארבעת התנאים של איזנקוט, השיב: "אולי הוא יחליט שלא".

ויס שאלה אם ההצהרה על חמאס קשורה למגעים הקואליציוניים. עבאס השיב: "אני לא יכול לאשר לך את זה. את יכולה לחשוב מה שאת חושבת".

עבאס על יציאת חברי המשותפת מהמליאה בעת ההמנון: "צעד לא חכם"

בהמשך הריאיון התייחס עבאס להחלטתם של חברי הרשימה המשותפת לצאת ממליאת הכנסת בעת השמעת ההמנון. לדבריו, מדובר בטעות פוליטית.

"הצעד הלא חכם העיקרי זה לא להישאר במליאת הכנסת בהמנון", אמר. "זה היה אמור להיות אירוע מכונן, ביטוי לגישה אחרת בהתנהלות הפוליטית של כל המפלגות הערביות, לא רק רע"ם".

לדבריו, בעבר גם חברי כנסת מחד"ש ואחמד טיבי נשארו באולם ועמדו בעת ההמנון. "אתה לא אמור לשיר אותו, בסדר, אבל תעמוד ותן כבוד למעמד הממלכתי הזה", אמר.

עבאס סיפר כי ניסה לשכנע את חברי המשותפת להישאר במליאה, אך הם בחרו אחרת.

בהמשך הזהיר מפני הסלמה ביחסים בין יהודים לערבים בעקבות ההסתה הפוליטית, כלשונו. "אני רואה שאם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת, אנחנו יכולים להידרדר, חס וחלילה, למשהו דומה או אפילו מעבר לשומר החומות", אמר.

עבאס טען כי קיימת סכנה לאלימות פוליטית גם לאחר הקמת ממשלה חדשה, והזהיר מפני האפשרות של פגיעה בנבחרי ציבור. כשנשאל אם השלים עם האפשרות שהמהלך הפוליטי שהוא מוביל יעלה לו בחייו, השיב: "כן. השלמתי עם זה".

"יש לנו שאיפה להיות חלק מהממשלה"

לקראת סיום הריאיון נשאל עבאס אם הוא שואף להתמנות לשר בממשלה הבאה. "יש לנו שאיפה להיות חלק מהממשלה. נגיע לשם. השאלה מתי", השיב.

לדבריו, הממשלה שתקום חייבת לפעול לשיפור מצבם של האזרחים הערבים כבר מתחילת כהונתה, ובייחוד למאבק בפשיעה ובאלימות. "דבר אחד אני רוצה להבטיח, שהממשלה שתקום תהיה מחויבת, בין היתר, לאזרחים הערבים מהיום הראשון. אם אני לא מצליח להביא הישגים – ירידה מהיום הראשון ברמת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית – המהלך הזה לא יחזיק".

בסיום הריאיון פנה עבאס לאזרחים החוששים מהשתתפות רע"ם בממשלה, והבטיח שלא יפעל לפגיעה בביטחונם.

"אני יכול להבטיח להם שהממשלה שתקום תהיה לאין שיעור יותר טובה מהממשלה הנוכחית בכל ההיבטים, כולל ביטחונם האישי והביטחון הלאומי של המדינה", אמר.

"אני לא אפגע באנשים שקיבלו אותי. נלך יד ביד, וחס וחלילה שאבגוד בהם ואעשה משהו שיפגע בביטחונם האישי או בביטחונם הלאומי. אני לא אעשה את זה".

עבאס הוסיף: "אני לא אבגוד. אני לא אזיק לאנשים שפתחו את הדלת והכניסו אותי לבית שלהם".

לדבריו, הוא מבקש לייצג גם את חששות הציבור היהודי וגם את אלה של הציבור הערבי. "אני מרגיש את שני הצדדים, ואני מנסה לבטא את הכאבים ואת הפחדים של שני הצדדים. זו המשמעות של נקודת איזון בין היותנו אזרחים ישראלים להיותנו ערבים, פלסטינים, מוסלמים, דרוזים, נוצרים".