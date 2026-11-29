מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון ומרכז הארץ. ייתכנו סופות רעמים בודדות, בעיקר בצפון. תחול ירידה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בלילה עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום שני תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בשיעורי הלחות, ומשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות, בעיקר בדרום הארץ, שם גם ייתכן אובך מקומי. בשעות אחר הצהריים והערב צפויים להתחדש הגשמים המקומיים בדרום, ובהמשך הלילה הם יתפשטו למרכז הארץ ולצפונה, תוך התעצמותם ובליווי סופות רעמים ומשבי רוח עזים. קיים חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי דרום הנגב והערבה.

ביום שלישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. רוחות ערות ינשבו במרבית אזורי הארץ, ובדרום ייתכן אובך. במישור החוף צפויים גשמים מקומיים, שעשויים להיות מלווים בסופות רעמים.

החל מהלילה שבין שלישי לרביעי ובמהלך יום רביעי צפויה המערכת להגיע לשיאה. גשמים משמעותיים מלווים בסופות רעמים יירדו מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בנגב ובערבה ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים.

בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני הצפות בערי מישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה, שם כמויות הגשם עשויות להגיע לכ-70 עד 90 מ"מ בתוך יממה. כמו כן, צפויים שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וייתכנו שיטפונות מקומיים בנחלי הערבה. רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ, תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה.

בחרמון צפוי לרדת לראשונה העונה שלג משמעותי, שיכסה את ההר מפסגתו ועד לאזור הרכבל התחתון. לפי התחזית, עד יום חמישי עשויה להצטבר בחלקו העליון של ההר שכבת שלג בעובי של כ-10 ס"מ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-17, תל אביב 17-23, חיפה 18-22, צפת 13-18, קצרין 15-21, טבריה 17-23, נצרת 16-22, עפולה 17-24, בית שאן 19-25, לוד 17-22, אשדוד 17-22, עין גדי 21-26, באר שבע 14-21, מצפה רמון 13-18, אילת 19-26.