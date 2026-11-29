ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, ויו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, נפגשו היום (ראשון) בקריה בתל אביב. הפגישה החלה בעדכון ביטחוני בהשתתפות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף גיא מרקיזנו. מרקיזנו נכח גם בתדרוך הביטחוני הקודם שקיימו נתניהו ואיזנקוט, וכן בפגישה של בנט עם נתניהו בשבוע שעבר, שנסבה סביב נושאים ביטחוניים, אך גם פוליטיים. השר לשעבר ומקורבו של נתניהו, רון דרמר, נוכח גם הוא בפגישה בין השניים. צוותי המשא ומתן של מפלגות 'ישר' ו'הליכוד' נפגשים במקביל לפגישת ראשי המפלגות.

נתניהו הודיע אמש בהצהרה כי הוא מסכים שאיזנקוט יכהן ראשון כראש הממשלה, בעוד הוא עצמו יכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. איזנקוט טען כי כבר ביום ראשון האחרון העביר לנתניהו הצעה מפורטת בערוץ חשאי שהוקם לבקשתו, אך עד כה לא קיבל עליה תשובה. בהמשך הערב שוחחו השניים וסיכמו על פגישה למחרת בבוקר.

בהצהרתו קרא נתניהו לפתוח באופן מיידי במשא ומתן להקמת ממשלת אחדות והביע נכונות להגיע לפשרות, בין היתר בסוגיית הגיוס. הוא אמר כי אף שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, הוא מוכן לוותר על הדרישה לעמוד בראש ממשלת האחדות בתחילת כהונתה.

"הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט", אמר. "מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה".

עם זאת, נתניהו הבהיר כי הוא מוכן לוותר על הדרישה לכהן ראשון. "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי".