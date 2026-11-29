מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ראשון) כי בחצות הלילה שבין שני לשלישי (30.11.2026-01.12.2026) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.61 ש"ח לליטר, ירידה של 24 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.45 ש"ח לליטר, ירידה של 20 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 22 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.