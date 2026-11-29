על פי התחזית של השירות המטאורולוגי, בתאריכים 30.11-3.12 קיים חשש משיטפונות בנחלי דרום הנגב, הערבה, ים המלח ומדבר יהודה. בנוסף, קיים חשש להצפות בהרי החוף והשפלה. יש לשים לב לסיכוני הגשמים, הרוחות הערות – חלק מהמסלולים ייסגרו באזורים השונים.

חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים – סכנת חיים! אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה.

בשאלות על מסלולים ואתרי טיול מומלץ להתעדכן טרם היציאה לטיול עם מוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* או בקישור https://parks.qrd.by/bldruh

בנושא מזג אוויר יש להתעדכן באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות.