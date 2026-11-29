עיריית תל אביב הודיעה ביום חמישי האחרון כי הגיעה להסכמות על פירוק הגשרים בתחנה המרכזית, שאמור להיות הצעד הראשון בהעברת התחנה המרכזית כולה. העבודות צפויות לגרום לחסימות תנועה ולשינויים במרחב הציבורי.

על פי ההסכמות, משרד התחבורה אמור להתחיל את פירוק הגשר המערבי בחודש ינואר ולסיים באפריל. אחריו צפוי להתחיל פירוק הגשרים המזרחי והדרומי. בתום הפרויקט, יחלו העבודות לפירוקה התחנה, שבעירייה טוענים שיארכו כחמש שנים, אף שאין עדיין תאריכים או זכיינים רשמיים.

על פי ההודעה, יחל צמצום הדרגתי של קווים מועטי נוסעים שעוברים דרך התחנה במקביל לעזיבתן של חברות דן ואגד, על כלל קוויהן. מתווה מפורט רשמי בנושא זה טרם פורסם.

פירוקם לאלתר של הגשרים הוחלט בשל חלון הזדמנויות שזיהו בעיריית תל אביב ובמשרד התחבורה לפני ההרצות הראשונות של הקו הסגול סמוך למתחם, שהיו דוחות את הפירוק לזמן רב. התחנה, שנפתחה לראשונה ב-1993 סובלת מהזנחה וזיהום כבר שנים רבות, ונחשבת למוקד של פעילות בלתי חוקית, ופגיעה משמעותית באיכות החיים של התושבים.

את הבעלות על המתחם, כמו במרבית התחנות המרכזיות, מחזיקה חברת הנדל"ן נצבא, שהייתה בעבר חברה בבעלות אגד ונמכרה לאיש העסקים קובי מימון שמחזיק בה עד היום.

"פירוק הגשר המערבי של התחנה המרכזית הוא צעד מבורך לתיקון תפיסה תכנונית שגויה מהעבר, שפגעה במשך שנים באיכות החיים של תושבות ותושבי האזור ובמרחב העירוני", אמר ראש העיר רון חולדאי. "מדובר על אבן דרך בתהליך שיאפשר למקום להשתקם ולשנות את פניו".