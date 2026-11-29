בין חמישית לרבע מהמשרות במשק הישראלי מצויות בסיכון להחלפה באמצעות בינה מלאכותית יוצרת, כך עולה ממחקר של משרד העבודה שפורסם היום (ראשון). משרות אלו, אחראיות לבין רבע לשליש מהשכר במשק.

המחקר, שנערך על ידי מיכאל דבאוי ופרופ' גיל אפשטיין, התבסס על נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס בשילוב עם נתוני הכנסה מינהליים, תוך הצלבה עם ממצאי מחקרים של חברות OpenAI ואנתרופיק, המאפיינים את משלחי היד בהם טכנולוגיית הבינה המלאכותית היוצרת צפויה להוריד את הביקוש לעובדים אנושיים בסבירות גבוהה, את אלו שבהם הביקוש צפוי דווקא לעלות, ואת פוטנציאל ההסבה הגבוה ביותר עבור עובדים חשופים באמצעות בחינת פערי המיומנויות בין משלחי היד בהם הביקוש צפוי לרדת לאלו שבהם הביקוש צפוי לעלות.

בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI) היא תחום בבינה מלאכותית המייצר תוכן חדש – כגון טקסט, תמונות, וידאו, מוזיקה וקוד – על בסיס למידת דפוסים מנתונים קיימים.

דמי אבטלה מלאים לדורשי עבודה בהכשרה מוכרת

המחקר זיהה בין 50 ל-60 משלחי יד בשבע קבוצות עיקריות בהם הביקוש לעובדים צפוי לרדת בעקבות הטמעת הטכנולוגיה: עובדי פקידות ומינהל, עובדי הייטק, חשבונאות ופיננסים, מכירות ומסחר, ניהול וארגון, עיצוב חזותי, וחברה, תרבות וחינוך.

מנגד נמצא כי הפוטנציאל הגדול ביותר לעליית ביקושים לעובדים נמצא בתחומים כגון המדע, ההנדסה והטכנאות, משלחי יד בתחום הטיפול, הבריאות והרווחה, הפנאי והכושר, הבנייה והתשתיות, האבטחה והחקלאות. משרות אלו צפויות לכלול לדברי המשרד טווח רחב מספיק של מיומנויות נדרשות כדי להתאים לחלק גדול מהעובדים שיאבדו את מקום עבודתם. לצד זאת, צפויים להיווצר גם מקצועות חדשים שבמשרד העבודה עדיין לא יודעים להעריך את טיבם.

החוקרים הדגישו כי עקב אי הוודאות הגדולה סביב קצב הטמעת הטכנולוגיה החדשה והתפתחות הכלכלה העתידית, היכולת להעריך כמה יעלה או ירד הביקוש למשלחי היד השונים היא מוגבלת, ועל כן התמקד המחקר רק בזיהוי אותם משלחי יד עבורם ניתן לקבוע ברמת ביטחון גבוהה את עצם השינוי בביקוש היחסי לעובדים – וזאת על מנת לזהות היכן הכי כדאי למדינה להתערב על מנת להכשיר ולהסב דורשי עבודה למשלחי יד קיימים שהביקוש אליהם צפוי לעלות.

החוקרים ממליצים לסבסד הכשרות לעובדים ומבקשי עבודה ממשלחי יד בסיכון על מנת שיעברו למשלחי יד בהם הביקוש צפוי לעלות שיש בהם חפיפה במיומנות. כך למשל, ממליץ המחקר להכשיר מנתחי מערכות להנדסת חשמל או מכונות; סוכנים ופקידים בתחום הנסיעות להדרכת טיולים שירותי קוסמטיקה; מעצבים גרפיים למהנדסי תעשייה וניהול ואדריכלים; פקידי תובלה לעובדי התקנה ושירות בענפי טכנולוגיית המידע והאלקטרוניקה ועוד.

לשם כך, ממליצים החוקרים על מדיניות של הכרה בלימודים קודמים על מנת לקצר את זמני ההסבה בין משלחי היד שיש להם חפיפה במיומנויות הליבה או בסיס ידע תואם – וכן לספק תמריצים כלכליים למעסיקים לביצוע הכשרות. זאת לצד הנגשת מידע עדכני ושקיפות על הזדמנויות תעסוקה בענפים שונים וליווי בהכוונה תעסוקתית לעובדים שבסכנת פיטורים עקב הטמעת בינה מלאכותית.

החוקרים מדגישים את החשיבות לתשלום דמי אבטלה מלאים לדורשי עבודה הנמצאים בהכשרה מוכרת על מנת לעודד למידה לאורך החיים ומעברים בין מקצועות – וכן בטיפוח תרבות של למידה והכשרה לאורך החיים התעסוקתיים.

יפעת סיטרואן, סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד העבודה: "מדיניות תעסוקה טובה בעידן הבינה המלאכותית חייבת להיות מבוססת על נתונים ולזהות הזדמנויות ואתגרים מראש ולא בדיעבד. המחקר החדש מאפשר לנו למפות אילו מקצועות ומשלחי יד צפויים להיעלם או להשתנות לבלי היכר, ואילו דווקא יתחזקו, כדי שנבנה בזמן את המענים וההכשרות שיעזרו לעובדות ולעובדים להשתלב בשוק העבודה של המחר. המשימה שלנו היא לוודא שהמעבר הזה יהיה הדרגתי ומונגש, ושכל אחת ואחד ימצאו את מקומם"

רובי שמש, מנכ"ל משרד העבודה: "מהפכת הבינה המלאכותית משנה את שוק העבודה הישראלי, אך לצד האיום היא חושפת הזדמנות משמעותית לצמיחה ולהתפתחות מקצועית. העובדים חייבים להתפתח לצד הטכנולוגיה והאחריות שלנו היא להקדים את השינוי ולא לרדוף אחריו. לזהות כבר היום את המקצועות המשתנים, להתאים את מערך ההכשרות וההסבות המקצועיות ולסייע לעובדים לעבור לתחומים שבהם יווצר ביקוש חדש. המבחן האמיתי של הבינה המלאכותית לא יהיה רק בכמה היא תגדיל את הפריון במשק אלא גם כמה עובדים יצליחו להתקדם ולהרוויח ממנה".