יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד פנה היום (ראשון) במכתב דחוף וחריף לבכירי משרד האוצר ורשות המיסים ובו הביע התנגדות נחרצת לתוכנית המתגבשת במשרד לצמצום או ביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות, ולשינוי מנגנון ההפקדות אליהן. "שוב חוזר אותו דפוס מקומם: ערב כינונה של ממשלה חדשה, פותחים באוצר את המגירות ושולפים תוכניות לפגיעה בעובדים בישראל ובמעמד הביניים ושוב פוגעים בחיסכון הפנסיוני", כתב יו"ר ההסתדרות. "במקום להציג בשורה כלכלית, חוזרים שוב ושוב אל אותו פתרון קל ופסול: הכנסת היד לכיסו של האדם העובד ופגיעה בחיסכון לטווח בינוני וארוך של ציבור העובדים".

המכתב נשלח בעקבות פרסום באתר ynet, שלפיו באוצר נערכים להציג את התוכנית לשר האוצר הבא. בר-דוד מיען את מכתבו לממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, לממונה על השכר והסכמי עבודה אפי מלכין, ולמנהל רשות המסים שי אהרונוביץ'.

במכתבו הדגיש בר-דוד כי קרנות ההשתלמות אינן מיועדות רק לעובדים בעלי שכר גבוה, אלא מהוות זכות סוציאלית בסיסית שהושגה בהסכמים קיבוציים לאורך עשרות שנים עבור אוכלוסיות רחבות, בהן עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה, עובדי בניין, מלונאות, תחבורה והיסעים, רשתות שיווק ורשויות מקומיות. לדבריו, חסכונות אלו משמשים את העובדים ומשפחותיהם לצריכה, להתמודדות עם תקופות אבטלה ומשברים כלכליים, וכן לעת פרישה.

"קרנות ההשתלמות אינן קופה קטנה של משרד האוצר", הבהיר בר-דוד ודרש לגנוז את התוכנית לאלתר ולהבהיר שלא תקודם. "מדובר בחסכונות של עובדים ובני משפחותיהם המשמשים אותם לצריכה, לעת צרה ואף לעת הפנסיה. לא נסכים להפוך את החיסכון שלהם למקור לכיסוי צורכי התקציב, ולא נאפשר להציג פגיעה בתנאי עבודתם כ'רפורמה' כלכלית".

"נדרשת בנייה של תוכנית צמיחה אמיתית, ללא פגיעה באדם העובד" קרא בר-דוד. "חזקו את המשק, עודדו השקעות ותעסוקה ושפרו את הפריון במקום להחליש פעם נוספת את הציבור שנושא אותו על גבו. עמדת ההסתדרות ברורה, חדה וחד-משמעית: אם תבחרו לקדם פגיעה בקרנות ההשתלמות ובזכויות העובדים, לא נהסס לצאת למאבק נחוש ולפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו, עד כדי השבתה כללית של המשק".

בר-דוד סיכם בדרישה לקבלת תשובה והבהרה חד-משמעית בנושא ללא דיחוי, תוך שהוא מבהיר כי האחריות להשלכות של ניסיון שינוי חד-צדדי בהסכמים הקיבוציים תוטל על מקדמי המהלך.