אלי כהן, מנכ"ל החברה לפתרונות בנייה 'תרמוקיר' תעשיות ב-24 השנים האחרונות, מונה לסגן נשיא התאחדות התעשיינים.

כהן, מקיבוץ חורשים, מילא בעבר שורה של תפקידים מרכזיים בהתאחדות, בהם יו"ר מטה 'כחול לבן', יו"ר איגוד תעשיות הבנייה והצריכה ויו"ר ועדת העבודה. כמו כן הוא משמש כנציג התאחדות התעשיינים בוועדת התעסוקה והעבודה בארגון העסקים והמעסיקים של מדינות ה-OECD (BIAC).

אברהם נובוגרוצקי (נובו), נשיא התאחדות התעשיינים, בירך על המינוי: "אלי הוא תעשיין בכל רמ"ח איבריו ומנהיג עסקי מהמעלה הראשונה, שהפך את תרמוקיר למודל של חדשנות וקיימות. מעורבותו רבת השנים בהתאחדות, בזירה המקומית והבינלאומית, היא נכס אדיר עבורנו. אני בטוח כי כסגן נשיא הוא ימשיך להוביל מהלכים משמעותיים לחיזוק התעשייה הישראלית".