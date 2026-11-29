התביעה הצבאית תגיש כתב אישום כנגד המחבל קדרי סמארה, שביצע את הפיגוע במעיין סמוך לנווה צוף בערב יום הכיפורים האחרון שבו נרצח נתנאל שוקרון, בעבירה של גרימת מוות בכוונה. זהו כתב האישום הראשון המוגש מאז תוקן הצו בדבר הוראות ביטחון במאי 2026, אשר קובע עונש מוות חובה, אלא אם בית המשפט הצבאי יגזור עונש מאסר עולם מטעמים מיוחדים.

על-פי כתב האישום שיוגש, בערב יום הכיפורים הגיע המחבל למעיין עין רעיה, הסמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין, כשהוא חמוש בנשק ארוך, ופתח באש לעבר השוהים במקום. במהלך הירי נורה נתנאל שוקרון ז״ל מטווח אפס ונפצע באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו. במהלך הפיגוע התפתח קרב ירי בין גורם ביטחון שהגיע למקום לבין סמארה, שבמהלכו נפצע המחבל ונמלט מהזירה. כעבור מספר שעות איתרו כוחות הביטחון את סמארה בבית חולים באזור רמאללה ועצרו אותו.

סמארה נחקר במשך כחודשיים על-ידי השב״כ ומשטרת ישראל, בליווי צמוד של אנשי התביעה הצבאית, וחקירתו הסתיימה ביום שני האחרון. לצד עבירה של גרימת מוות בכוונה בכתב האישום ייוחסו גם עבירות נוספות בגין הירי לעבר השוהים במעיין ולעבר גורם הביטחון, וכן על החזקת הנשק. עם הגשת כתב האישום, התביעה הצבאית תעתור למעצר המחבל עד לתום ההליכים בעניינו.