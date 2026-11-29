הסתדרות המורים הודיעה כי בעקבות אלימות כלפי אנשי צוות בית הספר היסודי ״ניצנים״ ברמת גן, יחלו הלימודים שם מחר (שני) בשעה 10:00. כיתת התקשורת מוחרגת ותקיים יום לימודים סדיר. בתוך כך, הסתדרות המורים תקיים מחר כנס הסברה עם אנשי החינוך בבית הספר.

על פי הסתדרות המורים, האירוע החל בקטטה בין שני תלמידים בבית הספר. אנשי הצוות הפרידו ביניהם והכניסו את אחד מהתלמידים לחדר המורים כדי להרגיעו. התלמיד ניסה לצאת מהחדר כדי להמשיך ולתקוף את התלמיד האחר, ובמהלך ניסיונות הצוות למנוע זאת תקף אותם באלימות.

במהלך הטיפול באירוע נכנסה לבית הספר אימו של התלמיד, מלווה בשני שוטרים שהזמינה. על פי הסתדרות המורים, האם צעקה ואמרה לאיש החינוך: "אתה לא תתערב כאן", "אם בית הספר לא טיפל בזה אני אטפל בזה", ולאחר מכן המשיכה לחדר מורים והטיחה עלבונות באנשי הצוות לעיני תלמידי בית הספר. היא צעקה גם לעבר התלמיד השני שהיה מעורב בעימות.

על פי טענות הצוות, השוטרים הודיעו כי הם נוטלים לידיהם את הטיפול באירוע, תוך צעקות ויחס מזלזל כלפי אנשי החינוך שפעלו להגנת התלמידים. אנשי הצוות מסרו כי הם חשו מאוימים ומזועזעים, וכי תחושת הביטחון שלהם במקום עבודתם נפגעה.

מיכאל פינטו, סגן מזכ״לית הסתדרות המורים ויו״ר האגף לאיגוד מקצועי גינה את האירוע ואמר: ״אנשי חינוך שפועלים להפריד בין תלמידים ולמנוע פגיעה בהם זכאים להגנה ולגיבוי מלא. אלימות מצד תלמיד והתנהגות תוקפנית מצד הורה פוגעות בביטחון הצוות וביכולת לקיים שגרת לימודים. הדיווח על יחס מזלזל וצעקות מצד השוטרים חמור. גורמי אכיפת החוק נדרשים לסייע בהשבת הביטחון לבית הספר, לפעול בכבוד כלפי אנשי החינוך ולהבטיח שהם יוכלו למלא את תפקידם בבטחה״.

קרן גרידיש נחום, יו״ר סניף גוש דן בהסתדרות המורים הוסיפה: ״צוות בית הספר פעל כדי לעצור את האלימות ולהגן על התלמידים, ובמהלך ההתערבות נחשף בעצמו לפגיעה ולהתנהגות תוקפנית. הצעקות כלפי אנשי החינוך וכלפי תלמיד בתוך בית הספר פוגעות בסמכות הצוות ובתחושת הביטחון של כל הנוכחים. פתיחת הלימודים בשעה 10:00 מבטאת את חומרת האירוע ואת הצורך במענה ברור, שיאפשר לצוות לחזור לעבודתו בידיעה ברורה שביטחונו וכבודו נשמרים״.