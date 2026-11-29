המשרד להגנת הסביבה פתח הבוקר (ראשון) את ביקורה של משלחת האו"ם לבקרת דוח ה-BTR, בכנס במשרדי המשרד בירושלים. המשלחת, שנחתה בישראל היום לפנות בוקר, מורכבת ממומחים לאיכות הסביבה מרחבי העולם, ומטרתה לסקור את נתוני הדוח ואת העבודה עליו בישראל, לברר נקודות לא ברורות ולהחליף ידע עם הצוותים המקומיים. במהלך קבלת הפנים חשפה נציגת המשרד להגנת הסביבה גם מידע חדש שנוגע לדוח הבא: לאחר שנים רבות שבהן לא הצליחה ישראל להפחית את פליטות גזי החממה שלה, ב-2025 נרשמה לראשונה הפחתה של 8.1% בהיקף הפליטות ביחס ל-2015.

ביקור המשלחת יארך חמישה ימים, ובמהלכו ייערכו פגישות עם מגוון מומחים בתחומים שונים ברחבי הארץ. עם זאת, הוא חלק מתהליך ארוך בהרבה, שכלל חילופי מכתבים ומידע בחודשים שקדמו לביקור, וצפוי להימשך גם לאחריו. במהלך האירוע הפותח בירושלים הציגו חברי המשלחת את עצמם ואת מטרת הביקור. אחריהם עלו נציגי המשרד להגנת הסביבה והסבירו על דוח ה-BTR ויישומו. בהמשך עלו נציגים ממשרדי ממשלה שונים והציגו את מצב ההגנה על הסביבה בתחומם. בין המשרדים שהציגו היו המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, אגף התעשייה במשרד הכלכלה ומשרד התחבורה, שנציגיו לא יכלו להגיע, והמצגת שלו הוצגה בידי האחראי על תחום התחבורה במשרד להגנת הסביבה.

כפי שהבהירו נציגי המשלחת בפתיחת הכינוס, למשלחת אין כוונות או סמכויות להעניש או לתגמל על עמידה ביעדי הדוח. כמו כן, נאסר עליה להעביר ביקורת פוליטית או מפלגתית. במקום זאת, ייעודה הוא בירור, הכוונה והערכת מצבה של ישראל ביישום סעיפי ההסכם. ביקורת פוליטית, אם וכאשר תתבצע, תוכל להתקיים רק בשיח הבין-מדינתי, לאחר השלמת דוח הבקרה.

הפחתה של 8.1% בעיכוב משמעותי, אבל יש נסיבות מקלות

ההפחתה בהיקף הפליטות השנתי שחשף המשרד, של כ-8.1% ביחס ל-2015, מציגה התקדמות איטית למדי לעבר היעד שהציבה ישראל לעצמה לשנת 2030, הפחתה של 27%, ושל 85% עד 2050. עם זאת, מדובר בשנה שנייה של התקדמות, לאחר מספר שנים שבהן היקף הפליטות של ישראל נותר קרוב לנתוני הבסיס, דבר שבמשרד תופסים כהתפתחות חיובית.

נציגי המשרד ציינו בין הסיבות לכך את העובדה שישראל היא המדינה בעלת קצב הצמיחה הדמוגרפית הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD, כך שירידה בהיקף הפליטות הכולל דורשת ירידה מהירה יותר בפליטות לנפש מאשר במדינות אחרות.

עם זאת, במשרד הדגישו כי היקף הפליטות הנמוך ב-2025, לאחר שב-2024 כבר נרשמה הפחתה של 3.7% ביחס ל-2015, מעיד לדעתם כי ישראל נמצאת במגמת יציאה מהדשדוש. במשרד ציינו כי על פי הערכותיהם הנוכחיות, תרחיש "ברירת המחדל" הוא המשך בקצב שיוביל להפחתה של כ-22% ב-2030, אך לא לעמידה ביעד.

"אבל זה במצב של המשך אמצעים נוכחיים", אמרה רעות רבי, מנהלת אגף בכיר שינוי אקלים – מיטיגציה במשרד להגנת הסביבה, שהציגה את הנתונים. "להערכתנו, בתסריט של נקיטת צעדים נוספים, כמו חקיקת חוק אקלים מקיף, ניתן להגיע גם ליעד של 2030".

רבי הסבירה כי חלק ניכר מהירידה בהיקף הפליטות נבע מירידה משמעותית בתחום האנרגיה, כתוצאה מהמעבר לשימוש נרחב בגז במקום בפחם. עם זאת, לדברי רבי, במשרד מאמינים שבשנים הקרובות יגדל שיעור ההפחתה גם בתחומים נוספים, למעט תחום התחבורה.

"אנחנו נאלצים להכיר בכך שבתחום התחבורה לא תהיה ירידה לפני 2030, אלא עלייה מתונה של כ-3.3%. זה בין היתר בשל עלייה משמעותית מאוד במספרי הרכבים הפרטיים", אמרה. עם זאת, הבהירה רבי, במשרד מצפים שעד 2050 תתהפך גם מגמה זו.

דוח ה-BTR: שלב חדש בעבודת האו"ם בתחום האקלים

דוח ה-Biennial Transparency Report (דוח השקיפות הדו-שנתי), הידוע גם בשם BTR, הוא דוח בעל חשיבות משמעותית במסגרת הסכם האקלים של האו"ם, הידוע גם בשם "הסכם פריז". ההסכם נחתם ב-2015, וישראל אישררה סופית את חתימתה ב-2016. הדרישה המרכזית של ההסכם מהמדינות השונות הייתה להתחייב ליעדי הפחתה משמעותיים של פליטות גזי החממה. המדינות התבקשו להציב לעצמן יעדים לשנים 2030 ו-2050, ביחס להיקפי הפליטות שלהן בעת החתימה, שיאפשרו הפחתה משמעותית של פליטת גזי החממה לאטמוספרה עד אמצע המאה.

כחלק מההסכם התקיימו לאורך השנים צורות שונות של פיקוח ודיווח, שהשתכללו בהדרגה ככל שמוסדות האו"ם צברו ניסיון וגיבשו מדיניות בנושא. החדשה והיסודית מכולן היא דוח ה-BTR, שישראל הגישה לראשונה ב-2025. כפי ששמו מעיד, במרכזו שיתוף דו-שנתי של התוכניות והביצוע של מדינת ישראל בתחומי הפחתת הפליטות.

הדוח הראשון מסוג זה בעולם כלל סקירה של השנים 2022–2023 והוגש בשלהי 2024. ישראל נמנתה עם המדינות שאיחרו מעט בהגשתו, והגישה אותו בתחילת 2025. כחלק מההליך הסטנדרטי, באו"ם מונו מומחים שעמדו בקשר עם מומחים בישראל, וכעת הגיעו לישראל כדי לבחון בפועל את הנושאים שבהם עסקו, וכן להתעדכן במגמות עתידיות.

הביקור בארץ יינעל בישיבה מיוחדת ביום רביעי, שתשודר בזום. למחרת ישובו חברי המשלחת לבתיהם ויחלו בכתיבת דוח הבקרה על הדוח שהגישה ישראל. דוח זה יוצג, לצד הדוחות של יתר המדינות, בכינוס הבא של האו"ם בנושא האקלים, כדי שהמדינות החברות יוכלו לנהל שיח מבוסס עובדות בנושא.

ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה בשלב זה.