מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי פנה היום (ראשון) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש ממנו "לפעול בדחיפות" לגיבויה של משלחת בראשות המפכ"ל לכנס האינטרפול העולמי בהונג קונג, זאת לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע לאינטרפול כי יציאתו של המפכ"ל למשלחת לא אושרה על ידו, וכי לוי אינו מייצג את עמדת השר בנסיעתו. במכתבו הזהיר לוי מ"פגיעה של ממש בביטחון הפנים ובלוחמי כוחות הביטחון"

במכתב ששלח לאינטרפול, כתב השר בן גביר: "התקנות המחייבות של האינטרפול דורשות את אישורו של השר הרלוונטי לצורך מינוי והסמכה של משלחת לאומית רשמית. לפיכך, ברצוני להודיעכם באופן רשמי כי נוכחותו של המפכ"ל בעצרת הכללית של האינטרפול נעשית ללא הסכמתו או אישורו של הדרג המדיני בישראל, וכי הוא אינו מייצג את מדינת ישראל בוועידה זו".

לוי כתב לראש הממשלה בתגובה למהלך: "על משטרת ישראל מוטלת חובה מקצועית, ביטחונית ומוסרית לפעול לפענוח פשיעה בישראל לשפר ולאכוף את החוק, ואמצעי חשוב לשם כך הוא שיתוף הפעולה עם משטרות בעולם והאינטרפול. בעצרת יטופלו על ידי המפכ״ל יעדים קריטיים לביטחון ישראל ובהם: בלימת 26 צווי מעצר בין-לאומיים שמובילה טורקיה בהקשר של המשטים מאז מלחמת התקומה, סיכול בחירתן של מדינות עוינות לוועד המנהל, והעמקת הלחימה בארגוני הפשיעה שבורחים אל מחוץ לארץ כדי לנהל את פעילותם".

"פנייה חיצונית נגד השתתפות המפכ״ל", כתב לוי, "או כל החלשה של הקשר הישיר מול האינטרפול ומול משטרות העולם, פוגעת ביכולת שלנו להגן על משרתינו ולבלום פשיעה שמגיעה לישראל, כך בכלל וכך גם בשים לב להשתתפותן של איראן וטורקיה בכנס. אני פונה אליך בלית ברירה לפעול בדחיפות לגיבוי המשלחת, למען ביטחון המדינה ואזרחיה, תוך הבהרה שהמפכ״ל הוא נציגה המקצועי הרשמי של משטרת ישראל ביחסים מול שותפים. אלמלא כן תיגרם פגיעה של ממש בביטחון הפנים ובלוחמי כוחות הביטחון.