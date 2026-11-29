צוותי המשא ומתן של מפלגת ישר! מקיימים היום (ראשון) שורה של פגישות עם נציגי המפלגות יהדות התורה, ביחד והדמוקרטים, במסגרת המגעים להקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט. לאחר שעות ארוכות הסתיימה הערב פגישתו של יו"ר יהדות התורה, יעקב אשר, עם נציגי ישר בהרצליה, ללא פריצת דרך משמעותית וללא סיכומים בין הצדדים. במקביל, נמשכות הפגישות עם נציגי ביחד והדמוקרטים.

גורם ביהדות התורה אמר לאחר הפגישה: "נשארו עוד הרבה סעיפים שטרם נענו. עבודה רבה לפנינו".

בסוף השבוע חתמו איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, על הסכם קואליציוני, מתוך הבנה שאיזנקוט מתכנן להכריז על הקמת ממשלה עד לתום תקופת המנדט בתחילת השבוע הבא.

הפערים בחוק הגיוס: יהדות התורה דורשת שלא ייקבעו יעדים ומכסות

נציגי יהדות התורה וישר נועדו מאז שעות הצהריים במשרדים בהרצליה, בניסיון להגיע להסכמות בסוגיית הגיוס. עורכי הדין רז נזרי מטעם ישר!, בעז בן צור מטעם יהדות התורה וישראל אדלשטיין מטעם רבני הציבור הליטאי והחסידי ניסו לגבש מתווה המבוסס על עקרונות מתווה איזנקוט, שיעמוד הן במבחן בג"ץ והן בדרישות הרבנים. עם זאת, לפי שעה לא נמצאה נוסחה העונה על שני התנאים.

יעקב אשר הצטרף לשיחות במהלך אחר הצהריים. יהדות התורה הציגה את דרישותיה לחוק הגיוס: היעדר יעדי גיוס, היעדר מכסות על מספר לומדי התורה שיוכלו לקבל דחיית שירות והימנעות מהטלת סנקציות על לומדי תורה. מדובר בתנאים הרחוקים מההתחייבויות שהציגו עד כה מפלגות גוש השינוי. מנגד, במפלגות החרדיות הביעו הסכמה להטלת סנקציות על מי שאינם לומדים תורה ולהקמת מינהלת שתפקח על הלומדים.

לפי דיווחים בכלי תקשורת חרדיים, בגוש השינוי נבחנת גם האפשרות להעניק ליהדות התורה את תפקיד יו"ר הכנסת כחלק מההסכמות. על פי הדיווחים, ההצעה מותנית בהסכמת הרבנים לנוסח חוק הגיוס.

ביהדות התורה טוענים כי קיים מתווה שלפיו המפלגה תימנע בהצבעה על הקמת הממשלה, בתמורה להבטחה להחלטת ממשלה על הפסקת המעצרים, בעוד המשא ומתן יימשך לאחר הקמתה.

בתנועה לאיכות השלטון פנו לראשי סיעות גוש השינוי בבקשה שלא להתחייב להקפאת המעצרים במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. "בית המשפט העליון כבר פסל את חוק המעצרים", כתבה עו"ד יעל בלוך. "אכיפת חובת הגיוס הקבועה בחוק אינה יכולה להיות קלף מיקוח בדרך להקמת ממשלה".

איזנקוט נפגש עם נתניהו; המגעים עם המפלגות נמשכים

בשעות הבוקר נפגש איזנקוט עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בקריה. הפגישה החלה בעדכון ביטחוני ונמשכה במשא ומתן להקמת ממשלה, שארך כשלוש שעות.

בליכוד מנסים למנוע הקמת ממשלה בראשות איזנקוט ללא השתתפות המפלגה. לפי כמה דיווחים, בסביבת נתניהו נשלחו שליחים לבתיהם של הרבנים הירש ולנדו, במטרה למנוע מהם לאשר את הקמתה של ממשלה עם איזנקוט. עם זאת, לפי הדיווחים, נציגי הרבנים סיננו את אנשי נתניהו ולא אפשרו להם להיפגש עמם.

במהלך היום התקיימו פגישות של צוותים מורחבים מטעם ישר!, מפלגות גוש השינוי ויהדות התורה בכמה מוקדים בהרצליה. בעוד שהפגישה עם יהדות התורה הסתיימה ללא סיכומים, המגעים עם ביחד והדמוקרטים נמשכים. במשא ומתן עם יהדות התורה נותרו סעיפים רבים שטרם הוכרעו, ונדרשים עדיין אישורים מצד הרבנים להמשך ההתקדמות בסוגיית חוק הגיוס.