ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, התקשר למנהיג מפלגת העם השמרנית, אלברטו נונייס פייחו, והודה בהפסדו בבחירות, כך דווח הערב (ראשון) בספרד. מפלגת העם הכריזה על ניצחונה, ובעמוד הרשמי שלה נכתב כי פייחו יהיה ראש ממשלת ספרד.

שר החוץ גדעון סער מיהר לברך את פייחו על ניצחונו והביע תקווה לשיפור היחסים בין המדינות. "אני מאמין כי עתה נוכל ביחד לשקם את יחסי ישראל-ספרד, החשובים לשתי המדינות. תחי ספרד!", כתב סער.

לפי הדיווחים, מפלגת הימין הקיצוני ווקס צפויה להצטרף לממשלה החדשה בספרד. אם אכן תצטרף, תהיה זו הפעם הראשונה מאז מותו של הרודן פרנסיסקו פרנקו ב-1975 שבה מפלגת ימין קיצוני תהיה חלק מהממשלה המרכזית במדריד.

גם ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, בירכה את פייחו ואת מנהיג ווקס, סנטיאגו אבסקל, על ניצחונם בבחירות.