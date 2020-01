רק הבוקר, לאחר שבועות בהם נלחמים הכבאים כמעט לבד עם האש, החליטה ממשלת אוסטרליה על גיוס מערך מילואים רחב בכדי להתמודד עם שריפות הענק. ההחלטה מגיעה בעקבות ביקורת הולכת וגוברת של הכבאים, האיגודים ומנהיג מפלגת הלייבור האוסטרלית, המבקרים את ההמנעות של ראש הממשלה סקוט מוריסון להכריז על מצב חירום לאומי.

מאז ספטמבר האחרון נהרגו 23 איש בשריפות הענק שמשתוללות ביבשת הדרומית, מרביתם כבאים ואנשי כוחות הצלה, יותר מאלף בתים נשרפו כליל השבוע, כמו גם אלפי דונמים של חורש טבעי. עשרות נוספים מוגדרים נעדרים ואלפים איבדו את בתיהם. שריפות הענק מתפשטות בעיקר במדינות ויקטוריה וניו סאות' ווילס, באזורים הכפריים המרוחקים, אך העשן הרב אף אפף את סידני מספר פעמים בחודשיים האחרונים.

Gosh this is so awkward. Australian PM Scott Morrison goes to try and shake the hand of a firefighter who does not appear keen. (The PM was abused earlier by angry locals) Filmed by @GregNelsonACS @abcnews #AustraliaBurning #NSWbushfires #SouthCoastFires pic.twitter.com/3zjeJp3jWe

מוריסון הגיע ביום חמישי האחרון לכפר הקטנטן קוברגו, בו נהרגו בשבוע שעבר אב ובנו בשריפות. במהלך הביקור הגיע ראש הממשלה האוסטרלי לתחנת כיבוי האש, שם ביקש לחזק את הכוחות הלוחמים באש וללחוץ את ידם, אולם הכבאים לא נענו לתמונת היח"צ על חשבונם וסירבו ללחוץ את ידו. מוריסון, נציג הימין, שניצח את מועמד מפלגת הלייבור האוסטרלית, סירב במהלך השבוע האחרון להכריז על מצב חירום ובכך לאפשר גיוס של כוחות נוספים בהתמודדות עם השריפות, וזאת בהתאם לתפישת העולם הגורסת כי השריפות אינן דרמטיות ואף חלק טבעי ממזג האוויר האוסטרלי. בנוסף, יצא מוריסון לחופשה בהוואי עם משפחתו, ממש בשיא השריפות, מהלך עליו הוא עדיין סופג ביקורת גם מתוך מפלגתו.

"The locals gave him the welcome he probably deserved" @AndrewConstance – local MP for Bega – responds after Prime Minister @ScottMorrisonMP copped a spray from angry #bushfire victims in his electorate. pic.twitter.com/tm6QCgroSF

לאחר שהכבאי סירב ללחוץ את ידו של מוריסון, ניגש ראש הממשלה לכבאי אחר ואמר לו שהוא בוודאי עייף לכן סירב ללחוץ את ידו, אך גם הכבאי הזה הבהיר: "לא, הוא איבד בית". ראש הממשלה ספג ביקורת גם משאר תושבי הכפר, ורבים מהם זעמו על ביקורו, והטיחו בו כי הוא נטש את המדינה בזמן שהיא בוערת ותהו מדוע עמדו לרשותם רק 4 משאיות כיבוי, "אולי זה בגלל שאין לנו הרבה כסף" צעקה לעברו אחת הנשים במקום.

אנת'וני אלבנס, מנהיגה הנוכחי של מפלגת העבודה האוסטרלית מבקר לאורך התקופה האחרונה בחריפות את מהלכיו של ראש הממשלה, בייחוד את ההיסוס שלו בנוגע לשימוש בתקציב ובמשאבים העומדים לרשותו בכדי להתמודד עם השריפות. "על הממשלה להגיב באופן מיידי, כדי שנוכל להיות בטוחים שהקהילות שנפגעו מהשריפות יוכלו להשתקם", אמר אלבנס בביקור שערך באיזור השריפות בסופ השבוע.

Our emergency workers are exhausted, but they’re not giving up.

They are the best of us.

From every Australian – thank you. pic.twitter.com/wGRvtnA2yO

— Anthony Albanese (@AlboMP) January 4, 2020