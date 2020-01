הוועד האולימפי הבינלאומי פרסם ביום שישי הודעה של כך שיאסור כל סוג של מחאה ע"י ספורטאים במהלך האולימפיאדה שתערך הקיץ בטוקיו. כדי למנוע מספורטאים לבצע מעשי מחאה במהלך האולימפיאדה ולהשאיר את התחרויות עצמן ללא כל ביטוי פוליטי החליטו בוועד האולימפי לצאת עם הוראות מפורשות לספורטאים העולמים.

במהלך הסוף שבוע פרסם הוועד האולימפי הבינלאומי את הקוד האולימפי בשם 'הוראה מספר 50'. האוסרת על כל סוג של מחאה של ספורטאים המשתתפים במשחקים האולימפיים במהלך התחרויות עצמן, בכפר האולימפי, במהלך טקס הענקת המדליות ובמהלך טקסי הפתיחה והסיום של התחרויות. בין הדברים האסורים לביצוע נמצאים כל סוגים של סממנים פוליטיים בלבוש, איסור על ירידה מהפודיום לפני סיום טקס הענקת המדליות, איסור לתנועות ידיים עם משמעות פוליטית סמלית ואיסור של כריעת ברך.

לעומת זאת הוועד האולימפי מבין שאינו יכול להשתיק כל סוג של ביקורת במהלך המשחקים ומאפשר לספורטאים לבטא את דעותיהם במהלך הראיונות שיעניקו לכלי התקשורת העולמיים, במפגשים קבוצתיים ובחשבונות האישיים ברשתות החברתיות.

במסמך שפורסם לא כתוב מה יהיה העונש אותו יספוג הספורטאי או הספורטאית, במקרה של הפרת הקוד האולימפי החדש. לעומת זאת מציינים בוועד האולימפי שהוועד האולימפי, ההתאחדות הבינלאומית של אותו הענף והתאחדות הספורט המקומית יכולו להטיל עונש על הספורטאי או הספורטאית שימחו.

לכל הצדדים ברור שלמעשה המחאה הפיזית שמשודרת בשידורי הטלוויזיה לכל העולם ומתרחשת על הפודיום או במהלך התחרויות יש נראות גדולה יותר מאמירות כאלו ואחרות של הספורטאים.

U.S. hammer thrower Gwen Berry raises her fist at the end of the national anthem at the Pan Am Games today. (h/t @sergeta) pic.twitter.com/gnBCEEDN1m

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) August 11, 2019