הישג ענק לפיטר פלצ'יק בתחרות היוקרתית בפריז, פלצ'יק נמצא בכושר נהדר לאחר שלפני שבועיים זכה במדליית הזהב בגרנד פרי תל אביב וסיים הערב (ראשון) כאלוף גרנד סלאם פריז (עד 100 ק"ג) לאחר ניצחון בגמר על ליפרטליאני הגיאורגי מדליסט הכסף האולימפי. שגיא מוקי שחזר מפציעה, הפסיד ברבע הגמר והודח בבית הניחומים. אורי ששון ולי קוכמן הודחו אחרי קרב אחד. הפתעה גדולה נרשמה כאשר האלוף האולמפי טדי רינר הודח בשמינית הגמר לאחר עשור ללא הפסד בקרב.

פלצ'יק החל את יום הקרבות הנהדר כשהעפיל אוטומטית לסיבוב השני, שם פגש את קאצבק זנקישייב. הקרב נכנס לניקוד זהב, שם אחרי 1:19 דקות ספג היריב הרוסי שלושה עונשים. היריב הבא של הישראלי היה מיקיטה סביריד מבלארוס, פלצ'יק הראה עליונות וניצח באיפון אחרי 2:10 דקות. ברבע הגמר פגש את שאדי אלנחס הקנדי לאחר קרב עיקש ניצח פלצ'יק בניקוד הזהב ועלה לחצי הגמר. היריב שהפריד בין פלצ'יק להבטחת מדליה היה מדליסט הארד מאליפות העולם האחרונה מיכאל קורל ההולנדי, לאחר 1:35 דקות בתוך ניקוד הזהב הצליח פלצ'יק לסחוט ממנו עונש שלישי שהעלה אותו לגמר.

קרב הגמר – פלצ'יק ניצב מול ורלאם ליפרטליאני הגיאורגי, מדליסט הכסף מאולימפיאדת ריו, הקרב החל שקול ולאחר שאף אחד לא עלה על לוח התוצאות, הקרב נכנס לניקוד הזהב, שם לאחר 1:38 דקות ספג הגאורגי עונש שלישי ופיטר לקח את הזהב.

שגיא מוקי (עד 81 ק"ג) שחזר לאחר חודשיים וחצי מאז הפציעה בחצי גמר המאסטרס בסין חזר למזרן. אלוף העולם במשחק ל עד 81 ק"ג עלה אוטומטית לסיבוב השני שם פגש את אלכסיוס נתנאצידיס היווני, מוקי התקשה אבל לבסוף ניצח בניקוד זהב בעקבות עונשים. בקרב הבא פגש מוקי את פטרה רצימיזיבה ממדגסקר, שספג שלושה עונשים תוך פחות מדקה וחצי. ברבע הגמר ניצב מול השיראלי שרופידין בולטבוייב האוזבקי, מוקי לא היה במיטבו ונכנע באיפון בניקוד הזהב, ששלח אותו לבית הניחומים. בבית הניחומים פגש את מדליסט הארד מלונדון 2012, אנטואן ולואה-פורטיה הקנדי. מוקי רותק 49 שניות לסיום, הפסיד וסיים במקום השביעי.

אורי ששון (מעל 100 ק"ג), שהגיע חרות כאלוף גרנד פרי ת"א החל את התחרות מול אנדי גרנדה הקובני, אבל הסתבך ונכנס לניקוד זהב. גרנדה, בהתקפה היחידה שלו בקרב, 1:30 דקות בתוך ניקוד הזהב, סחט מששון ווזארי והדיח אותו. לי קוכמן (כעד 90 ק"ג) פגש את רוברט פלורנטינו מהרפובליקה הדומיניקנית והודח איפון לאחר 1:35 דקות.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man

