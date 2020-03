ראש ממשלת יפן, שינזו אבה וראשי הוועד האולימפי הגיעו להסכמה על דחיית המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בטוקיו. לאחר הפגישה שקיימו היום (שלישי), מסר הוועד האולימפי הבינלאומי הודעה: "נשיא הוועד האולימפי באך וראש ממשלת יפן אבה, הביעו את דאגתם בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם. נערכה שיחה ידידותית שבסופה הוחלט לדחות את המשחקים האולימפיים למועד שיהיה לכל המאוחר בקיץ 2021".

כבר עתה אישרו המארגנים כי השם לא ישתנה ויישאר "טוקיו 2020", גם אם האולימפיאדה תיערך כצפוי ב-2021. ההחלטה הגיעה ימים ספורים לאחר שהוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי במהלך החודש הקרוב תתקבל החלטה סופית ורשמית בנוגע לקיום המשחקים.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8

