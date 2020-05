איגוד ההתעמלות האמריקאי השעה לשמונה שנים את מאגי הייני (42), אחת המאמנות הבכירות בארה"ב, לאחר שהורשעה באלימות מילולית ופיזית, כלפי מתעמלות אותן אימנה. בהודעת איגוד ההתעמלות האמריקאי נכתב "ועדת המשמעת קבעה כי הייני מושעית באופן מיידי מחברות ואימון התעמלות בנבחרת ארה"ב או במועדוני התעמלות".

הייני הייתה בשנים האחרונות חלק מצוות האימון של נבחרת בהתעמלות מכשירים, הנחשבת לאחת הנבחרות הבכירות בעולם ובין היתר אימנה את לורי הרננדז זוכת מדליית הזהב הקבוצתית באולימפיאדת ריו 2016, לצד אלי רייזמן וסימון ביילס ומדליטית הכסף האולימפית בתרגיל הקורה. בשנים האחרונות היא אימנה את ריילי מק'קסקר בת ה-18 חברת בנבחרת ארה"ב, שזכתה בקרב רב באליפות העולם ב-2018.

הייני היא גם המאמנת והבעלים של מועדון התעמלות מצטיין בניו-ג'רזי בשם 'MG Elite'. בראיון שקיימה לפני שנה ל-'USA TODAY' אמרה "האיכות מאחורי המועדון היא לא המתקנים הסטנדרטים שלו, אלא צוות האימון האנושי האיכותי, שהוציא בשנים האחרונות מספר אתלטי עלית בארה"ב".

זמן קצר לאחר פרסום הכתבה, התברר שהמועדון נמצא תחת חקירה, לאחר שמספר הורים התלוננו על שיטות האימון הקיצוניות של הייני. על-פי ההאשמות, המאמנת התנהגה בבריונות כלפי המתעמלות שלה, הכריחה אותן להתאמן ולהשתתף בתחרויות כשהן פצועות והפעילה אלימות פיזית שכללה גם בעיטות, כאשר חלק מהמתעמלות רק בנות 10. ריילי מק'קסקר, חברת נבחרת ארה"ב, העידה כנגדה במהלך הדיון באיגוד האתלטיקה ועזרה לאמת את החשדות. בעקבות הדברים שהתגלו, עזבה מק'קסקר את מועדון 'MG Elite' ועברה למועדון אריזונה 'סאנרייז'.

Former US Olympic gymnastics coach Maggie Haney suspended for 8 years https://t.co/jyVl7GkAOo pic.twitter.com/kUKz92P8Hq

— New York Post (@nypost) April 30, 2020